В Старом Осколе прошел форум для предпринимателей

Приветствуя участников мероприятия, глава администрации Староосокльского городского округа Александр Сергиенко выразил надежду, что мероприятие станет еще одним импульсом для развития бизнес-инициатив горожан. Что, в свою очередь, сделает жизнь округа и региона в целом еще более интересной, комфортной и успешной.

Мечтайте и добивайтесь желаемого – именно так звучит один из главных советов от спикеров форума «Популяризация предпринимательства – бизнес Старт» или, если коротко, «Бизнес – Взлет» состоялся накануне в Центре молодежных инициатив Старого Оскола.

Олег Колесников, исполнительный директор Белгородского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Со своей стороны, мы будем рады помочь реализовать ваши идеи, - подчеркнул в своем приветственном слове Олег Колесников, исполнительный директор Белгородского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. – У нас сегодня достаточно инструментов: мы поможем и в разработке концепции, и в построении подробной стратегии, окажем также и финансовую поддержку.

Отметим, что мероприятие было организовано в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской перспективы». Поддержку Форуму оказали департамент экономического развития Белгородской области и центр «Мой Бизнес».

- Главное - идти вперед, имея желание добиться поставленной цели, не отступать и не сдаваться, - делится секретом успеха из собственной практики Сергей Рязанский – специальный гость Форума, космонавт, герой РФ. И подкрепляет свои слова красочными иллюстрациями: фото и видеоматериалами, сделанными в ходе полетов в космос. – Верьте в себя! Когда я истово хотел на орбиту, все – даже самые близкие мои люди – были уверены, что в космос я не полечу. Отступать нельзя – эта мысль не раз мне помогала. И я увидел Землю из иллюминатора!

По окончании Форума слушатели признавались: многое в рассказе Сергея Николаевича позволило посмотреть на свои идеи под другим углом, дало настрой на еще более детальную проработку плана дальнейшей предпринимательской деятельности.

Весомый объем полезной информации несли в себе и другие части Форума: панельная дискуссия с участием известных экспертов и предпринимателей, практикум от бизнес-спикеров и представителей бизнес-сообщества различных регионов страны, и, конечно, информация от центра «Мой Бизнес» - ставшая одной из самых актуальных на прошедшем мероприятии/