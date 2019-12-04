Пострадавшим от взрыва в Белгородской области начали выплачивать компенсации

Пострадавшие жители сейчас находятся в местной школе, где их накормили. Планировалось, что жителей временно поселят в один из оздоровительных лагерей Яковлевского района. Однако люди предпочли ночевать у родных.

Денежные средства от региональных властей получает каждый член семьи в размере 30 тысяч. Также материальную поддержку уже оказывает Агробелогорье. Сою помощь предлагает и Яковлевский ГОК. Соцзащита Яковлевского района уже готова выдать детские вещи и оказывает другую помощь, в том числе психологическую.

фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Белгородской области.

Сумма итоговой компенсации пострадавшим от взрыва определиться после того, как в школу приедет губернатор.

Между тем, соцзащита готова выдать одежду детям. А неравнодушные жители могут принести одежду и обувь для взрослых и детей в организованные пункты сбора в Яковлево и Строителе. Как сообщается в паблике «Белгород - это интересно», детские вещи нужны для девочек 5, 6, 9 и 12 лет, а все остальные подробности по сбору вещей можно уточнить по телефону 8(47244)5-01-02.

фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Белгородской области.

Напомним, 3 декабря около восьми часов вечера в одной из квартир на первом этаже дома №102 по улице Шаландина произошел взрыв газа. Из-за этого рухнула внешняя стена здания. На момент обрушения в доме находилось 24 человека, 17 человек были оперативно эвакуированы, 6 госпитализированы. Из-под завала извлекли тело погибшего мужчины. О том, что пострадавшим будут выделены деньги на текущие расходы, сообщил глава региона Евгений Савченко, который находился на месте обрушившегося дома.