Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне

В Международном автомобильном пункте пропуска «Нехотеевка», расположенном на границе Белгородской и Харьковской областей, сегодня, 30 ноября, состоялось знаковое событие: останки 7 военнослужащих РККА переданы украинской стороной для захоронения в России.

Передающей стороной — Всеукраинской общественной организацией «Союз «Народная память» (город Киев) в 2018-2019 годах в ходе всеукраинской поисковой военно-исторической экспедиции, которая проходила в 2018-2019 годах, были найдены и эксгумированы останки красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Поисковикам также удалось обнаружить личные опознавательные знаки. В результате проведения экспертиз вкладышей, сохранившихся каких-то личных вещей, стало возможным установить имена погибших воинов.

Во время церемонии передачи останков председатель Всеукраинской общественной организации «Союз «Народная память» Ярослав Жилкин, передавая российским поисковикам документы и личные вещи красноармейцев, казал:

- Это огромная честь для меня проводить в последний путь военнослужащих.

Он также отметил, что, как украинской, как и российской стороне предстоит еще много работы. Его слова подтвердил и руководитель белгородского регионального отделения «Поискового движения России» Иван Андреев, подчеркнув, что российские и украинские поисковики неоднократно передавали друг другу останки павших в годы войны солдат.

Кирилл Петрович Воронкин, 1918 года рождения уроженец Пензенской области Сердобского района села Вырубовки;Сегодня на свою малую родину возвращаются красноармейцы:

Василий Иванович Шишканов, 1918 года рождения, уроженец Сталинградской области Руднянского района деревни Матышевская;

Павел Петрович Шевченко, 1914 года рождения, уроженец Сталинградской области Руднянского района;

Матвей Кузьмич Фомичев, 1920 года рождения, уроженец Тульской области Чернского района села Подберезово;

Тимрофей Андреевич Задонский, 1911(14? 17?) года рождения, уроженец Московской области, был призван Пролетарским РВК;

Истамулов Жабар Истамулович, 1920 года рождения, уроженец села Хиндой Веденского района Чеченской республики;

Вячеслав Ефимович Гладков, 1902 года рождения,уроженец Астрахани, был призван 24.08.1841 года Кировским РВК Астрахани.

Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне.Фото: Никита Пасмурный

Как рассказал «Комсомольской правде» советник по международному сотрудничеству общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Антон Торгашев, на свою родину в Россию такое большое количество солдат передается впервые за многие годы.Останки первых 5 бойцов в этом скорбном списке были обнаружены в ходе экспедиции, которая прошла возле села Ивановка Барвенковского района Харьковской области. Еще одного - Истамулова Жабар Истамуловича нашли в ходе поисковых работ, проходивших 11 июля 2019 года в районе села Верховка Барского района Винницкого района. И совсем недавно, 2 декабря 2019 года в районе села Перегоновка Кобыляцкого района Полтавской области нашли красноармейца Вячеслава Ефимовича Гладкова.

- Мы придаем этому событию особое значение, - подчеркнул Антон Торгашев. - С украинской стороной нас связывает давнее сотрудничество, но в силу определенных обстоятельств в последние годы мы не могли проводить совместные экспедиции, как на территории Украины, так и России. Но мы тесно продолжаем сотрудничать с украинской организацией «Союз «Народная память» на территории Польши, Германии. И эта работа будет продолжена и в будущем году. Будет также проведена работа и в плане возвращения советских воинов с территории России на Украину.

Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне.Фото: Никита Пасмурный

Всего за это время с территории Украины, рассказывал Антон Торгашев, в Россию были переданы останки 160 человек. На Украину, соответственно, вернулось 40. Возвращением на родину погибших во время Великой Отечественной войны занимается также российская организация «Дорога домой». Особое место в этой работе отводится поиску родственников погибших. В данном случае всех родственников, за исключением одного, удалось найти украинской стороне.

- Российская сторона нашла родственников еще одного бойца, - подчеркнул Антон Торгашев. - Все солдаты-красноармейцы будут похоронены с подобающими воинскими почестями. Они передаются на основании документов местных органов самоуправления, которые обязуются провести захоронения, могилы красноармейцев будут поставлены на воинский учет.

Напомним, что в августе этого года украинской стороной на территории пункта пропуска «Шебекино» Белгородской области были переданы останки советского младшего сержанта Родиона Табинаева, который числился пропавшим без вести с 15 марта 1943 года. Имя Родиона Табинаева, который погиб, защищая от немецко-фашистских захватчиков Харьков, стало известно благодаря кропотливой работе и сотрудничеству поисковиков России и Украины.

Украина передала России останки 7 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне.Фото: Никита Пасмурный

Сотрудничество российских и украинских поисковиков, работа по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны будет продолжена. Она не прерывалась и не прервется, несмотря не на какие политические события и попытки переписать историю заново. «Красноармейцы, которых давно считали без вести пропавшими, возвращаются домой» - эта фраза сегодня звучала не один раз из уст, как россиян, так и их коллег с украинской стороны.