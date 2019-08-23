Спустя 76 лет украинским и русским поисковикам удалось установить имя погибшего младшего сержанта

Останки советского младшего сержанта Родиона Табинаева, который числился пропавшим без вести с 15 марта 1943 года, переданы сегодня, 23 августа, украинской стороной для захоронения на родине в России. Небольшой гроб с останками бойца пересек государственную границу России с соблюдением всех необходимых процедур на территории пункта пропуска «Шебекино» Белгородской области. Имя еще одного героя, который погиб, защищая от немецко-фашистских захватчиков Харьков, стало известно благодаря кропотливой работе и сотрудничеству поисковиков России и Украины. Это сотрудничество продолжается и сегодня, на него не влияют ни политические события, ни попытки переписать заново историю, говорили как украинские, так и русские поисковики на церемонии передачи останков советского воина.

Церемонии передачи останков советского воина в пункте пропуска "Шебекино".Фото: Ирина ТАРАСОВА

Церемония проходила здесь же, на территории пункта пропуска «Шебекино» у гроба героя, украшенного цветами. Особое место заняло фото, найденное и восстановленное поисковиками.

По уцелевшей записке из медальона удалось узнать имя героя.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Имя героя, говорили собравшиеся на церемонии передачи останков солдата, удалось узнать после того, как в марте 2019 года в лесу между поселками Васищево и Лизогубовка Харьковской области были найдены останки двух солдат. Уцелел стандартный бакелитовый медальон с заполненным вкладышем одного из солдат. Данные медальона удалось расшифровать. Помогли и найденные личные вещи – алюминиевая итальянская фляга характерной формы с ребрами жесткости и зажигалка, которая была сделана из предмета похожего на корпус медальона. По этим вещам удалось установить, что именно в этом месте в феврале-марке 1943 году шли бои за освобождение Харькова. В этих боях погибли младший сержант Родион Григорьевич Табинаев и его товарищ.

А дальше поисковики узнали, что герой родился в 1905 году в селе Кырен Тункинского района Бурят-Монгольской АССР. Родион Табинаев был призван в ряды РККА 25 июля 1945 года. Разыскали внучку бойца Людмилу Билдуеву. Она рассказала, что ее дед до войны работал бухгалтером в Тункинской районной аймачной потребкооперации. У него и его жены Веры Кирилловны было пятеро детей. Жена умерла в 1964 году, нет в живых и никого из детей. Но живы 6 внуков и 10 правнуков.

Церемония передачи останков советского воина в пункте пропуска "Шебекино"Фото: Ирина ТАРАСОВА

О важности продолжения совместной работы поисковиков Украины и России говорили представители украинской стороны. О том, что поиск без вести пропавших солдат и офицеров РККА продолжится до тех пор, пока не будет похоронен последний солдат Великой Отечественной, говорил руководитель белгородского военно-патриотического поискового отряда «Родина» Роман Аббасов. И все собравшиеся, и русские, и украинцы были едины в своем желании продолжить поисковую работу, отдавая дань памяти и уважения могилам павших, наглядно демонстрируя, что именно на этой основе граждане разных стран, наций, вероисповеданий, могут и должны находить путь к примирению.

Останки героя пересекают государственную границу между Россией и Украиной.Фото: Ирина ТАРАСОВА

…Останки бойца проделают еще долгий путь, чтобы обрести покой в родной земле. Белгородский отряд поисковиков «Родина» взял на себя заботу о том, чтобы доставить их в Москву. Из Москвы гроб с останками героя будет доставлен на родину, где его уже ждут не только внуки и правнуки героя, но и жители района, представители администрации, чтобы завершить церемонию перезахоронения.

Прах героя спустя 76 лет упокоится на Родине, которую Родион Табинаев клялся защищать в грозные годы Великой Отечественной до последней капли крови.