В Белгороде учитель информатики подрался с учеником

В Белгороде, в школе №15 учителю информатики грозят увольнением. За драку. Сегодня, 29 ноября в соцсетях появилось видео, снятое на телефон одним из учащихся, как педагог «избивает» ученика, причем с обеих сторон идут в ход не только руки, но и ноги. Драка в школе взорвала общественность.

В департаменте образования эту информацию не опровергли. Более того, по предварительным данным преподавателя информатики собираются уволить ,так как он повел себя непрофессионально, нарушив правила педагогической этики. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, к разбору инцидента подключилась и инспекция по делам несовершеннолетних.

Пока же видео набирает лайки. На нем хорошо видно, что педагог и взрослый парень, явно старшеклассник, дерутся прямо в компьютерном классе. Также можно понять, что когда ученика, сидящего на стуле, учитель взял за руку, чтобы выпроводить из класса, тот вскочил и начал драться, пустив в ход руки и ноги.

Компетентным органам еще предстоит разобраться с инцидентом. Тем временем на защиту учителя поднялась белгородская общественность. Так, к примеру, в одной из петиций в его поддержку пишут: «Никто сильных повреждений не получил - но учителя могут уволить. Считаю не обоснованным увольнение учителя, о нем только хорошие и положительные отзывы со стороны учеников и коллег. Собираем подписи в поддержку», - обращаются в петиции к белгородцам.

В группе ВКонтакте жители областного центра высказывают свою поддержку еще более категорично: «У учителя действительно сдали нервы, но даже в такой ситуации он не проявлял агрессии и лишь пытался остановить ученика, явно нападавшего на него. А коллеги и другие ученики в один голос говорят, что он не виноват, а просто стал стал жертвой провокации».

Белгородцы, и таких большинство, считают, что с трудными подростками должны работать психологи, социальные педагоги и другие специалисты. И что случаи драк, которые нередки по всей стране, — лишь следствие больших проблем в системе образования и воспитания. А учителя не увольнять нужно, а разобраться с проблемой.

Напомним, что в октябре аналогичный случай драки также произошел с преподавателем информатики в одной из белгородских школ.

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