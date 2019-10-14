2019-10-14T12:25:04+03:00
Происшествия

В белгородской школе ученик ударил учителя

Молодой учитель информатики в ответ на замечание подростка получил удар в лицо
Ирина ТАРАСОВА
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В белгородской школе ученик ударил учителя.В белгородской школе ученик ударил учителя.Фото: "КП" Архив
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Инцидент из ряда вон произошел в Белгороде в средней общеобразовательной школе №11. Во время перемены молодой учитель информатики сделал замечание одному из учеников. И в ответ получил удар по лицу. От удара разбиты губа и щека, учитель также на какое-то время потерял равновесие.

У себя в инстаграме о случившемся рассказал бывший учитель иностранного языка этой школы Андрей Федотов, задавшись вопросом «Куда катится все?». Бывший учитель считает, что из системы «не то, что идти, надо бежать». Видео появилось в группе «Жесть Белгород».

В социальной сети «ВКонтакте» также разгорелись дискуссии по этому поводу после публикации одной из пользователей. Она написала о чрезвычайном происшествии, ссылаясь на то,что у нее в этой школе учится сын. В частности, жительница Белгорода пишет: «Вся система образования поставила учителей в крайне унизительное положение. Администрация боится за свое место, со стороны закона учитель никак не защищен и не имеет никаких прав. Молодежь бежит, остаются опытные учителя, которые подвергаются издевательствам и унижению.

Быдло, которое воспитанно таким образом, берет верх над учителями, размахивая кулаками, ведь оно же ребенок!!! Видела я этих «детей» на своей территории, заливаясь пивом после 22:00, ведя себя как животные» (правописание и пунктуации автора сохранены- Авт.)

В отделе образования подтвердили, что знают о случившемся. И что администрация школы пригласила родителей учащегося, ударившего учителя. Извинения принесены.

В пресс-службе регионального управления МВД ответили, что «по сообщению о причинении телесных повреждений проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

Отметим, что на сайте средней образовательной школы №11 говорится о том, «Педагоги нашей школы стараются сохранить в своих учениках индивидуальность, воспитать их образованными, уверенными в себе людьми, с чувством собственного достоинства, чувством уважения к окружающим их людям и миру...»

ИСТОЧНИК KP.RU

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