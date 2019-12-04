Пострадавшим от взрыва в Яковлево выделят 500 тысяч на мебель и новые квартиры

Сегодня во второй половине дня губернатор Белгородской области Евгений Савченко встретился с жильцами обрушившегося 4-этажного дома в поселке Яковлево. Он заверил, что каждая семья получит новую равноценную квартиру и материальную помощь на восстановление утерянного имущества.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко провел встречу с жильцами обрушившегося дома. Фото пресс-службы правительства.

В начале встречи глава региона выразил всем жильцам соболезнование по поводу смерти их соседа, молодого мужчины, которого вытащили из-под завалов одним из последних вчера спасатели. Семья погибшего по распоряжению правительства области получит 1 миллион компенсации. Губернатор подробно интересовался состоянием здоровья каждого из пострадавших, которые находятся в больницах и пожелал им скорейшего выздоровления.

Также Евгений Савченко заверил, что на восстановление утерянного имущества, несмотря на состояние квартир, всем жильцам будет выделено по 500 тысяч на каждую квартиру. Эту сумму выплатит Яковлевский ГОК, представитель которого, в свою очередь, заверил жильцов, что деньги они получат в самое ближайшее время. Также каждая пострадавшая семья получит равноценную новую квартиру от правительства области.

Вчера завалы вместе со спасателями разбирали и сотрудники Яковлевского ГОКа. Фото пресс-службы УМЧС России по Белгородской области.

Отметим, что в доме №102 по улице Шаландина проживало 6 сотрудников Яковлевского ГОКа. Всю ночь на месте трагедии работала техника предприятия: два погрузчика, два самосвала и автобус. Сотрудники автотранспортного цеха предприятия – Геннадий Подзолков, Виктор Макаркин, Юрий Сергеев, Михаил Выборный и Владимир Левков – вместе со спасателями в течение 10 часов разбирали завалы дома, помогая найти пострадавших.

Руководство ГОКа, понимая масштабы трагедии, решило помочь не только своим сотрудникам, которые проживали в этом доме, но и другим семьям этого дома. Директор Яковлевского ГОКа Егор Ренев пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. На сегодняшний момент два сотрудника предприятия находятся в больнице, еще четыре – не пострадали. На предприятии объявлен сбор средств пострадавшим.

Пострадавшие уже получили материальную помощь на текущие расходы от правительства и района.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Напомним, что 34 жильца разрушенного дома (всего в доме было прописано 23 человека) уже получили по 30 тысяч компенсации на текущие расходы от правительства Белгородской области и районной администрации, материальную помощь в размере 10 тысяч рублей каждому оказала компания ГК «Агро-Белогорье».

На месте 4-этажного обрушившегося дома после его демонтажа принято решение разбить сквер.На встрече говорилось, что уже подписан комиссионный акт, согласно которому дом не подлежит восстановлению. Пострадавшие, которые провели минувшую ночь у своих родственников, могут переехать в квартиры для временного проживания. Таких квартир на сегодняшний день 8. А уже в июле 2020 года пострадавшие смогут переселиться в новые дома в равноценные квартиры, которые строят в этом же поселке, в частности, один дом расположен на улице Северной.