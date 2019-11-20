2019-11-20T20:11:06+03:00
Общество

Белгородский «Гром» порадовал школьников показательными выступлениями

Встреча ребят с сотрудниками спецподразделения УМВД состоялась в рамках операции «Дети России»
Поделиться:
фото: скриншот видео.фото: скриншот видео.
Изменить размер текста:

Антинаркотическая операция «Дети России – 2019» проходила на территории Белгородской области с 11 по 20 ноября. Сотрудники полиции провели со школьниками и студентами ряд профилактических бесед. Ребятам рассказали о последствиях пагубных привычек, вреде наркотиков и ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ.

Одно из таких мероприятий прошло в заключительный день операции в четвертой школе города Белгорода. В гости к ребятам пришли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД региона и линейного отдела. После информационного часа с подполковником полиции Мариной Борченко для детей организовали показательные выступления сотрудники спецподразделения УНК «Гром». Они продемонстрировали боевые приемы борьбы, а после в неформальной обстановке пообщались со школьниками и ответили на их вопросы. Многие из стражей порядка, помимо профессиональных, могут похвастаться спортивными достижениями. В рядах сотрудников спецподразделения – гиревики, борцы и атлеты.

- Хорошая физическая подготовка позволяет им успешно справляться с самыми сложными задачами, стоящими перед подразделением. Общаясь с ребятами, правоохранители отметили, что занятия физкультурой и спортом позволяют не только укрепить здоровье, но и всегда оставаться в тонусе, учат преодолевать трудности и быть уверенными в себе, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Не менее запоминающимся для ребят стало знакомство с сотрудниками Центра кинологической службы полиции. Дети понаблюдали за работой сотрудников подразделения по поиску запрещенных веществ и задержанием условного преступника с применением служебной собаки. Четвероногие стражи порядка очаровали юных зрителей, сорвав массу оваций.

Показательные выступления спецподразделения "Гром" в Белгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Белгороде задержали преступника, находившегося в федеральном розыске
На Белгородскую область надвигается зима
В Старом Осколе легковушка столкнулась с доставлявшей в больницу пациента скорой помощью
В Старом Осколе взыскали крупный долг за теплоэнергию
При попытке пересечь белгородскую границу задержали граждан Афганистана с тремя детьми
В Белгородском районе завершился проект «Ты не один!»
При въезде в село Агошевка Белгородской области появился сквер
В Белгородской области вор в надежде скрыть следы преступления поджег дом
В Белгородской области полицейские нашли похитителей сигнальных знаков из леса
В Белгородской области в отношении предполагаемого виновника ДТП с тремя погибшими возбуждено уголовное дело
Белгородские энергетики за 9 месяцев ввели в работу 47 МВА новой мощности
В Белгороде экс-сотрудника уголовного розыска обвиняют в том, что он сломал задержанному три ребра
В Белгородской области иномарка сбила на переходе женщину с двумя детьми
Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за обслуживание кредитной карты «Энерджинс» при обороте от 5 тысяч рублей
В Шебекинском городском округе Белгородчины создан музей под открытым небом
Где ограничат движение в Старом Осколе
«Стальное дерево» помогло открыть современную спортивную площадку в селе Белгородской области
За неделю в Белгородской области оштрафовали более 900 пешеходов
В Белгородской области пешехода подозревают в нападении на инспектора ДПС