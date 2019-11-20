Белгородский «Гром» порадовал школьников показательными выступлениями

Антинаркотическая операция «Дети России – 2019» проходила на территории Белгородской области с 11 по 20 ноября. Сотрудники полиции провели со школьниками и студентами ряд профилактических бесед. Ребятам рассказали о последствиях пагубных привычек, вреде наркотиков и ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ.

Одно из таких мероприятий прошло в заключительный день операции в четвертой школе города Белгорода. В гости к ребятам пришли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД региона и линейного отдела. После информационного часа с подполковником полиции Мариной Борченко для детей организовали показательные выступления сотрудники спецподразделения УНК «Гром». Они продемонстрировали боевые приемы борьбы, а после в неформальной обстановке пообщались со школьниками и ответили на их вопросы. Многие из стражей порядка, помимо профессиональных, могут похвастаться спортивными достижениями. В рядах сотрудников спецподразделения – гиревики, борцы и атлеты.

- Хорошая физическая подготовка позволяет им успешно справляться с самыми сложными задачами, стоящими перед подразделением. Общаясь с ребятами, правоохранители отметили, что занятия физкультурой и спортом позволяют не только укрепить здоровье, но и всегда оставаться в тонусе, учат преодолевать трудности и быть уверенными в себе, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Не менее запоминающимся для ребят стало знакомство с сотрудниками Центра кинологической службы полиции. Дети понаблюдали за работой сотрудников подразделения по поиску запрещенных веществ и задержанием условного преступника с применением служебной собаки. Четвероногие стражи порядка очаровали юных зрителей, сорвав массу оваций.