2019-11-19T16:18:53+03:00
Общество

Сводный хор пенсионеров «Радужный» представит Белгородчину на «Поединке хоров» в Москве

Всероссийские музыкальные состязания в формате 55+ пройдут в столице России
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Фото: пресс-служба Фонда Союза пенсионеров России.Фото: пресс-служба Фонда Союза пенсионеров России.
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26 ноября в Концертном зале «Измайлово» состоится финал IV Конкурса хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров». На столь представительные соревнования поедет и белгородский коллектив – сводный хор пенсионеров «Радужный» из Красненского района.

Организаторами конкурса выступили Союз пенсионеров России и благотворительный фонд «Качество жизни» при поддержке Пенсионного фонда РФ.

«Поединки хоров» – конкурс любительского мастерства, среди участников нет профессиональных музыкантов и исполнителей. Уникальность конкурсу придает возраст певцов: по правилам соревнований не менее 70% вокалистов каждого коллектива должны быть старше 55 лет, верхний предел не ограничен. Самым старшим участникам московского финала исполнилось 85 лет!

Другая его особенность – песенные дуэли: хоры и ансамбли выступают на сцене попарно, чему конкурс и обязан своим названием. Кто превзойдет соперников по уровню исполнительского мастерства и артистизма, выразительности исполнения, костюмам, реквизиту и производимому художественному впечатлению – решит профессиональное жюри.

Фото: пресс-служба Фонда Союза пенсионеров России.

Фото: пресс-служба Фонда Союза пенсионеров России.

Ежегодно «Поединкам хоров» задается главная тема. В разное время это были частушки, застольные песни, 100-летие ВЛКСМ. Поединки-2019 будут посвящены песнями о любви. Участники исполнят лирические и шуточные произведения отечественных и зарубежных авторов.

В этом году проведение конкурса приурочено к 25-летию Союза пенсионеров России. На московский финал приедут 12 российских творческих коллективов из восьми федеральных округов – победители отборочного регионального этапа, а также два приглашенных ансамбля – «Родник» из Варшавы и «Шахтарочка» из Донецка.

Объединяет финалистов главное – стремление выразить через песню свои чувства и настрой, зарядиться энергией. Большинство хористов живет пением и верит в то, что оно помогает строить, жить, переносить невзгоды, делиться радостью. Валентина Борисова, руководитель сводного хора пенсионеров «Радужный» из Красненского района Белгородской области признается, что на репетициях и тем более выступлениях «девочки» забывают обо всех заботах и болячках: «Пение – наш секрет активного долголетия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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