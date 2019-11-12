Белгородские энергетики улучшат качество оперативно-диспетчерской радиосвязи

«Россети Центр Белгородэнерго» улучшит качество оперативно-диспетчерской радиосвязи за счет применения цифровых технологий. Проект рассчитан на два года.

Сейчас доля использования цифровых систем связи в Белгородэнерго составляет 82%. В рамках проекта планируется заменить 83 аналоговых радиостанций цифровыми, модернизировать диспетчерское программное обеспечение, установить в регионе дополнительно 17 базовых станций и организовать 17 новых каналов передачи данных. После этого показатель использования цифровых систем связи будет доведен до 100%.

До конца года в филиале установят два радиосервера, организуют 22 автоматизированных рабочих места диспетчера со специализированным программным обеспечением, модернизируют 5 ретрансляторов и установят 41 возимую радиостанцию. На втором этапе, в 2020 году, в Белгородэнерго появится: 12 новых базовых станций и 42 возимых цифровых радиостанции.

- Связь диспетчера с бригадами, выполняющими работу на объектах, осуществляется по радиосвязи, - рассказывает начальник отдела эксплуатации телекоммуникаций службы эксплуатации средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий Станислав Силантьев. - Мачты с ретрансляторами радиосвязи расположены на всей территории области, в том числе в самых дальних ее уголках, где сотовая связь иногда недоступна. Наша задача – максимально расширить зону уверенного приема, тем самым обеспечив надежность и защищенность оперативно-диспетчерской связи. Без замены аналоговой радиосвязи на цифровую невозможна структурная реформа диспетчерского управления, – отметил он.

Цифровые системы радиосвязи обладают рядом преимуществ перед аналоговыми. Основные – это повышенное качество передачи речи с подавлением помех, защита от прослушивания, прогрессивные возможности управления вызовами, возможность интеграции с системами передачи данных и организации совместной работы.

К примеру, через ретрансляторы радиосвязи, расположенные в разных районах области, за десятки и даже сотни километров друг от друга, можно передать команду диспетчера всем абонентам сети подвижной радиосвязи. Данная функциональность позволяет осуществлять эффективное диспетчерское управление как в процессе текущей деятельности, так и в период проведения аварийно-восстановительных работ.