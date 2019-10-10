Газовики напоминают о безопасности

Специалисты АО «Газпром газораспределение Белгород» рассказали, какие правила чаще всего нарушают белгородцы при эксплуатации газового оборудования.В числе самых злостных нарушений - самовольная установка или замена приборов. Граждане нередко делают это самостоятельно или с помощью лжеспециалистов.

Кроме того, во многих квартирах ограничен либо отсутствует доступ к газовому стояку, который относится к внутридомовому оборудованию, к крану на опуске перед плитой (его нужно продиагностировать на наличие утечки). Зачастую жильцы закрывают доступ к газовому оборудованию кухонными панелями, электроприборами, шкафами.

Отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах может привести к отравлению продуктами сгорания газа. Проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов производится организацией, осуществляющей деятельность по очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов. Нельзя изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, присоединять к вентиляционным каналам дымоотводы газоиспользующего оборудования, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов. Необходимо проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов. При отсутствии тяги приборами пользоваться нельзя!

ПРИ ПОКУПКЕ НОВОЙ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ И ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ УТОЧНИТЕ У ПРОДАВЦА О НАЛИЧИИ СИСТЕМЫ «ГАЗ-КОНТРОЛЬ»

Помните: ремонт, установку и обслуживание газового оборудования должны выполнять только специалисты газовой службы.

Газовая плита

· Проводите техническое обслуживание газовой плиты не реже 1 раза в год

· Не устраняйте самовольно неисправности в плите, вызовите мастера газовой службы

· Приоткрывайте форточки, не закрывайте решетки вентиляционных каналов

· Следите за цветом пламени, если оно оранжевое — прибор неисправен, нужно вызвать газовиков

· Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста

· Не отапливайте помещение газовой плитой

· Не оставляйте зажженные горелки без присмотра

· Не загромождайте плиту и не оставляйте рядом легковоспламеняющиеся предметы

· Проветривайте духовку перед приготовлением пищи. Газ должен разгореться во всех отверстиях горелки - через 10-15 минут духовка будет готова к использованию.

Газовый водонагреватель

· Проводите техническое обслуживание газового водонагревателя (колонки) не реже 1 раза в год

· Не производите самостоятельно установку, ремонт и переустановку газовой колонки

· Не оставляйте колонку с зажженной горелкой без постоянного надзора

· Используйте газовую колонку только с исправной автоматикой безопасности

· Газовый кран при незажженной запальной горелке должен быть закрытым

· Для обеспечения безотказной работы колонки необходимо заботиться о ее исправности и чистоте

· Помещение, в котором установлена газовая колонка, должно иметь постоянный приток воздуха (открытая форточка или фрамуга, щель под дверью) и вентиляционную вытяжку.

Газовый котел и отопительная печь (горелка)

· Сначала зажигайте запальник - только потом открывайте кран основной горелки и зажигайте ее. Погасла? Закрывайте кран и повторяйте сначала

· Используйте газовый котел только с исправной автоматикой безопасности

· Помещение, в котором установлен газовый котел, должно иметь постоянный приток воздуха (открытая форточка или фрамуга, щель под дверью) и вентиляционную вытяжку.

· Не допускайте обмерзания и разрушения дымохода, попадания посторонних предметов.

ВНИМАНИЕ!

· Отключающие устройства должны быть установлены перед каждым газовым прибором!

· Гибкий шланг не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов!

· Гибкий шланг должен быть сертифицирован!

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА:

· Перекройте все газовые краны на приборах и перед ними

· Проветрите помещение

· Не зажигайте огня

· Не включайте и не выключайте электрические приборы

· Выйдите из загазованного помещения и вызовите аварийную бригаду по номеру 04, с мобильного - 104.