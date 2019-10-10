Газовики напоминают о безопасности
Специалисты АО «Газпром газораспределение Белгород» рассказали, какие правила чаще всего нарушают белгородцы при эксплуатации газового оборудования.В числе самых злостных нарушений - самовольная установка или замена приборов. Граждане нередко делают это самостоятельно или с помощью лжеспециалистов.
Кроме того, во многих квартирах ограничен либо отсутствует доступ к газовому стояку, который относится к внутридомовому оборудованию, к крану на опуске перед плитой (его нужно продиагностировать на наличие утечки). Зачастую жильцы закрывают доступ к газовому оборудованию кухонными панелями, электроприборами, шкафами.
Отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах может привести к отравлению продуктами сгорания газа. Проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов производится организацией, осуществляющей деятельность по очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов. Нельзя изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, присоединять к вентиляционным каналам дымоотводы газоиспользующего оборудования, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов. Необходимо проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов. При отсутствии тяги приборами пользоваться нельзя!
ПРИ ПОКУПКЕ НОВОЙ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ И ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ УТОЧНИТЕ У ПРОДАВЦА О НАЛИЧИИ СИСТЕМЫ «ГАЗ-КОНТРОЛЬ»
Помните: ремонт, установку и обслуживание газового оборудования должны выполнять только специалисты газовой службы.
Газовая плита
· Проводите техническое обслуживание газовой плиты не реже 1 раза в год
· Не устраняйте самовольно неисправности в плите, вызовите мастера газовой службы
· Приоткрывайте форточки, не закрывайте решетки вентиляционных каналов
· Следите за цветом пламени, если оно оранжевое — прибор неисправен, нужно вызвать газовиков
· Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста
· Не отапливайте помещение газовой плитой
· Не оставляйте зажженные горелки без присмотра
· Не загромождайте плиту и не оставляйте рядом легковоспламеняющиеся предметы
· Проветривайте духовку перед приготовлением пищи. Газ должен разгореться во всех отверстиях горелки - через 10-15 минут духовка будет готова к использованию.
Газовый водонагреватель
· Проводите техническое обслуживание газового водонагревателя (колонки) не реже 1 раза в год
· Не производите самостоятельно установку, ремонт и переустановку газовой колонки
· Не оставляйте колонку с зажженной горелкой без постоянного надзора
· Используйте газовую колонку только с исправной автоматикой безопасности
· Газовый кран при незажженной запальной горелке должен быть закрытым
· Для обеспечения безотказной работы колонки необходимо заботиться о ее исправности и чистоте
· Помещение, в котором установлена газовая колонка, должно иметь постоянный приток воздуха (открытая форточка или фрамуга, щель под дверью) и вентиляционную вытяжку.
Газовый котел и отопительная печь (горелка)
· Сначала зажигайте запальник - только потом открывайте кран основной горелки и зажигайте ее. Погасла? Закрывайте кран и повторяйте сначала
· Используйте газовый котел только с исправной автоматикой безопасности
· Помещение, в котором установлен газовый котел, должно иметь постоянный приток воздуха (открытая форточка или фрамуга, щель под дверью) и вентиляционную вытяжку.
· Не допускайте обмерзания и разрушения дымохода, попадания посторонних предметов.
ВНИМАНИЕ!
· Отключающие устройства должны быть установлены перед каждым газовым прибором!
· Гибкий шланг не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов!
· Гибкий шланг должен быть сертифицирован!
ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА:
· Перекройте все газовые краны на приборах и перед ними
· Проветрите помещение
· Не зажигайте огня
· Не включайте и не выключайте электрические приборы
· Выйдите из загазованного помещения и вызовите аварийную бригаду по номеру 04, с мобильного - 104.
ИСТОЧНИК KP.RU