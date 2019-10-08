Белгородские «львы» посетили Лебединский ГОК

«Белогорье» – один из самых титулованных клубов в истории российского волейбола. Многократно команда поднималась на высшую ступень пьедестала чемпионата России, дважды выигрывала Суперкубок, является восьмикратным обладателем Кубка России. На протяжении многих лет белгородских «львов» поддерживает генеральный спонсор – компания «Металлоинвест».

- Благодаря нашему давнему сотрудничеству с компанией «Металлоинвест» мы имеем уникальную возможность воспитывать олимпийских чемпионов, а наш клуб известен, как один из самых именитых,– прокомментировал Тарас Хтей, спортивный директор волейбольного клуба «Белогорье». – Мы с гордостью носим на своей форме эмблему горно-металлургической компании.

Кроме того, Тарас Хтей отметил большой вклад Металлоинвеста в строительство многофункциональной арены в Белгороде, на которое направлены значительные инвестиции в рамках социально-экономического партнёрства Компании с правительством Белгородской области (СЭП).

В ходе визита волейболисты посетили смотровую площадку Лебединского ГОКа.

А еще - стали свидетелями проведения взрывных работ в карьере, увидели одну из крупнейших в мире установок по производству горячебрикетированного железа и оценили габариты самосвала, грузоподъёмностью 220 тонн.

- Мы гордимся тем, что наша Компания содействует развитию спорта в регионе, поддерживает талант ребят. Мы рады быть причастными к успехам легендарного клуба, – прокомментировал Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. – Здорово, что команда познакомилась с нашим производством, оценила его реальную мощь. Труд – созидательная сила, это знают и титулованные спортсмены и настоящие производственники.

Товарищеская игра в губкинском спорткомплексе «Кристалл» для команд и болельщиков стала исторической. Сборная Металлоинвеста, куда вошли лучшие волейболисты Лебединского ГОКа, Рудстроя и ОЭМК, старалась показать чемпионам достойную игру. И, хотя силы были не равны, по признанию белгородских «львов», это было достойное состязание. Команды обменялись взаимными подарками и договорились о будущих встречах.