2019-10-08T17:00:01+03:00
Общество

Белгородские «львы» посетили Лебединский ГОК

Игроки волейбольного клуба «Белогорье» провели товарищеский матч со сборной Металлоинвеста
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Фото: Александр БелашовФото: Александр Белашов
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«Белогорье» – один из самых титулованных клубов в истории российского волейбола. Многократно команда поднималась на высшую ступень пьедестала чемпионата России, дважды выигрывала Суперкубок, является восьмикратным обладателем Кубка России. На протяжении многих лет белгородских «львов» поддерживает генеральный спонсор – компания «Металлоинвест».

- Благодаря нашему давнему сотрудничеству с компанией «Металлоинвест» мы имеем уникальную возможность воспитывать олимпийских чемпионов, а наш клуб известен, как один из самых именитых,– прокомментировал Тарас Хтей, спортивный директор волейбольного клуба «Белогорье». – Мы с гордостью носим на своей форме эмблему горно-металлургической компании.

Кроме того, Тарас Хтей отметил большой вклад Металлоинвеста в строительство многофункциональной арены в Белгороде, на которое направлены значительные инвестиции в рамках социально-экономического партнёрства Компании с правительством Белгородской области (СЭП).

В ходе визита волейболисты посетили смотровую площадку Лебединского ГОКа.

В ходе визита волейболисты посетили смотровую площадку Лебединского ГОКа.

А еще - стали свидетелями проведения взрывных работ в карьере, увидели одну из крупнейших в мире установок по производству горячебрикетированного железа и оценили габариты самосвала, грузоподъёмностью 220 тонн.

- Мы гордимся тем, что наша Компания содействует развитию спорта в регионе, поддерживает талант ребят. Мы рады быть причастными к успехам легендарного клуба, – прокомментировал Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. – Здорово, что команда познакомилась с нашим производством, оценила его реальную мощь. Труд – созидательная сила, это знают и титулованные спортсмены и настоящие производственники.

Товарищеская игра в губкинском спорткомплексе «Кристалл» для команд и болельщиков стала исторической. Сборная Металлоинвеста, куда вошли лучшие волейболисты Лебединского ГОКа, Рудстроя и ОЭМК, старалась показать чемпионам достойную игру. И, хотя силы были не равны, по признанию белгородских «львов», это было достойное состязание. Команды обменялись взаимными подарками и договорились о будущих встречах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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