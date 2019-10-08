Школа, в которой живет доброта

Страницы истории

Если пристально изучить архивы, то окажется, что она уже давно перешагнула столетний возраст: церковно-приходская сельская школа здесь была основана еще в 1914 году.

Новейшую историю Белоколодезянская школа ведет 1970 года, когда Совет народных депутатов Шебекинского района принял решение о реорганизации Белоколодезянской средней школы из средней Артелянской, восьмилетней Караиченской, начальных Ново-Путьевской, Белоколодезянской, Нижнеберезовской и Пятилетской школ. Началось масштабное строительство, в котором принимали участие не только государство и меценаты в лице коллектива местного колхоза имени XIX партсъезда и лично его председателя Ивана Григорьевича Красноруцкого, но даже и старшеклассники упраздненных в дальнейшем школ. Все понимали, какое важное дело делают, с нетерпением ждали завершения работ.

Торжественное открытие состоялось 4 ноября 1971 года – свои двери растворила школа на 480 ученических мест, со столовой, спортивным залом, библиотекой, спортплощадкой и стрелковым тиром. Для учителей был возведен 18-тиквартирный дом, а для учеников - пришкольный интернат, ведь в течение недели здесь получали знания ребятишки из двенадцати сел.

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Совсем скоро о Белоколодезянской школе узнали и за пределами района. В течение многих лет она занимала первые места по социально-экономическим показателям и награждалась переходящим Красным знаменем. С 1977 года школа одной из первых в районе начала работать по системе учебно-воспитательных комплексов, взяв на себя миссию всестороннего развития молодого поколения. Были закуплены музыкальные инструменты, организованы дополнительные занятия: изостудия, художественная гимнастика, хоровой кружок, секции по волейболу и баскетболу. На работу приглашали квалифицированных специалистов, труд которых оплачивал все тот же колхоз им. XIX партсъезда. Позже, когда состоялось его преобразование в колхоз им.Кирова, председатель Захар Артемович Логвинов продолжил и укрепил дружеские связи школы и колхоза. Да так, что за активную работу по воспитанию детей и оказываемую помощь в 1979 году он был награжден знаком «Отличник народного просвещения».

Школьный музей – победитель многих смотров-конкурсов.

Помним! Гордимся!

Уже более 20 лет Белоколодезянская школа носит имя своего выпускника Владимира Данкова, трагически погибшего в 1996 году.

Владимир Алексеевич родился в селе Белый Колодезь. В свое время ему досталась непростая задача: в 1992 году Данков стал первым начальником Белгородской таможни. Возглавляя столь серьезную структуру, руководитель вместе со своими коллегами не только стоял на страже интересов государства, но и активно занимался благотворительностью.

Сегодня его имя носит также и Шебекинский таможенный пост Белгородской таможни, где установлен памятный обелиск Владимиру Алексеевичу. Не так давно бюст выдающегося земляка появился и в фойе Белоколодезянской школы. Произошло это по инициативе и на средства Николая Васильевича Калашникова - одноклассника Данкова, с которым они сидели за одной партой, дружили и даже жили по соседству.

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Прославим делами любимую школу

- Мы искренне любим свою школу и рады, что она дала путевки в жизнь многим нашим знаменитым соотечественникам, - говорит Ксения Пономаренко, молодой, но активный и грамотный педагог, возглавивший весной 2019 года Белоколодезянскую среднюю школу. – Наверное, это потому, что здесь всегда сохранялась особая атмосфера – творчества, добра, уважения друг к другу. Педагоги не просто учат школьным предметам, но и от чистого сердца передают все лучшее, что есть в их характере, поддерживают добрые начинания учеников.

Кстати, и сама директор Ксения Васильевна когда-то окончила Белоколодезянскую школу, о чем говорит с гордостью. А еще о том, что сегодня из 15 членов педколлектива – 7 человек здесь учились. И, будучи преподавателями в родной альма-матер, они с не меньшим успехом ее прославляют.

Среди выпускников - немало известных людей. В частности, братья Селезневы Владимир и Юрий - оба связали свою жизнь с авиацией и со столичным военным аэродромом «Кубинка». Лариса Селезнева, кандидат сельскохозяйственных наук, делится своими знаниями со студентами. Анатолий Хахалев, ныне полковник запаса, в свое время возглавлял МЧС г.Курска, а Иван Зыбин – службу ГИБДД УМВД России по г.Белгороду.

Николай Калашников многие годы проработал начальником регионального департамента строительства, транспорта и ЖКХ, заместителем губернатора Белгородской области. За это время село стало заметно красивее, обзавелось водопроводом, качественными дорогами, одними из первых в области плиточными тротуарами, были отремонтированы ДК и детский сад, появился храм, а в школе – спортивная площадка с искусственным покрытием. Дружбой с Николаем Васильевичем, который сегодня возглавляет Ассоциацию строителей региона, школа особо дорожит: ведь именно он протянул руку помощи и лично возглавил первый ее капитальный ремонт, подарил легковой автомобиль для учебы, «Газель» для подвоза на уроки ребят из отдаленных сел. Еще много добрых дел для школы сделал этот выпускник, считая, что забота об истоках, о малой своей родине – священный долг каждого, кто чего-то добился в жизни.

Благодарный выпускник Николай Калашников.

Спасибо вам, учителя!

Слова благодарности педагогам от Николая Васильевича Калашникова:

- Дорогие учителя! Вы - наши добрые, верные проводники в мир знаний и новых открытий! Решение прийти работать в школу – это веление души, настоящее призвание. Ведь сколько энергии, знаний, деликатности и в то же время силы требует работа учителя. Спасибо вам за вашу мудрость, за поддержку!

Я помню своих учителей. Мою первую учительницу Марию Никаноровну Журавлеву, учителя математики Анну Павловну Кравцову и учителя русского языка и литературы Екатерину Ивановну Кравцову, бывших у меня классными руководителями, учителя истории Антонину Алексеевну Кутковую, учителя физики Кузьму Емельяновича Журавлева и других замечательных педагогов. Они не делили нас на умных, богатых, хороших... Они не выбирали любимчиков, а ценили нас за наши дела, за отношение к учебе и одноклассникам.

Класс Николая Васильевича во главе с Анной Павловной Кравцовой (в 1-м ряду, в центре).

Одним из важных моих жизненных уроков, полученных в школе, стали результаты стараний учителей приобщить меня к творчеству. В младших классах меня выбрали на роль Деда Мороза, чему, честно сказать, я не особо обрадовался. А позже мне пришлось запеть: Екатерина Ивановна преподавала еще и пение, и была совсем не удовлетворена моей отметкой - пение мне не особо давалось... Вокалистом я не стал, но за исполнение песни «Славное море, священный Байкал», «четверку» по пению заработал. Вот тогда я понял: для человека нет преград – если очень захотеть, то можно достичь практически всего.

Я желаю коллективу школы благополучия, здоровья и добра! Терпения вам, послушных и способных учеников!

И, пользуясь случаем, спешу сказать: следующей весной наш выпуск 1969/1970 учебного года отметит 50-летний юбилей. Я очень хотел бы, чтобы все мы встретились – вспомнили школьные годы, поделились событиями нынешней жизни, одарили вниманием и снова поблагодарили наших учителей. Дорогие мои друзья-одноклассники, откликнитесь! Пусть жизнь разбросала нас по разным городам, но давайте все-таки станем ближе друг к другу!

Классные – прекрасные!

Екатерина Ивановна - ветеран Великой Отечественной войны, Отличник народного просвещения, учитель русского языка и литературы, активный участник художественной самодеятельности, организатор и участница-вокалистка многих концертных программ.

Екатерина Ивановна Кравцова

После окончания педучилища в Майкопе отправилась работать в Армению. Поступила на заочное отделение в Ереванский пединститут, но диплом получила уже в Белгородском – из-за переезда в Шебекинский район. Позже молодая учительница начала работать в Артелянской школе, где и стала классным руководителем Николая Васильевича и его однокашников уже в выпускных классах - в 9-м и 10-м.

- В 2011 году был праздник, посвященный 40-летию школы, - вспоминает она. - Мы собрались, прошлись по кабинетам, послушали концерт, поговорили вдоволь – это была такая радость! Существует традиция: когда происходят важные события, высаживать растения. Знаю, что современные выпускники перед крыльцом школы сажают розы. А мы, когда школа открывалась, посадили березки. Пришла я на праздник и обомлела: как выросли они за эти годы, как преобразилась наша школа!

Когда открылась новая школа, Екатерина Ивановна пришла в нее завучем и проработала в этой должности до самого ухода на пенсию. А сегодня Екатерина Ивановна с удовольствием общается с внуками и правнуками, не смотрит сериалы и тренирует память, разгадывая кроссворды. А еще – старается ко всему относиться с юмором и замечать вокруг себя доброту.

Анна Павловна Кравцова.

Анна Павловна - учитель математики, ветеран педагогического труда с 36-летним стажем - была классным руководителем юбилейного выпуска Николая Калашникова с 5 по 8 классы.

В 1962 году начала заочно учиться в пединституте и сразу же получила в руководство 5-й класс в школе села Артельное. Говорит, из-за не слишком большой разницы в возрасте, отношения с учениками строились на дружеской основе, а не на учительских авторитете и строгости.

Анна Павловна признается, что всегда хотела стать учителем. Когда-то ей так запало в душу, как замечательно вела занятия ее педагог по математике, что выбор профессии и предмета был непоколебимо определен. Достаточно прост и ее секрет успешной работы в школе.

- Нужно знать свой предмет, любить его и получать удовольствие от преподавания, - говорит учительница. – А что касается характера, то педагог должен быть скромным, открытым и обязательно любить детей. Тогда и они ответят тем же: уважением и отличными знаниями.

К ней до сих пор приходят выпускники, звонят, поздравляют с праздниками. Здоровье уже подводит, но Анна Павловна с гордостью говорит о своих внуках, которые заботятся и помогают любимой бабушке.