Суд вслед за братьями Кокориными освободил футболиста Павла Мамаева

Футболиста Павла Мамаева Алексеевский районный суд Белгородской области освободил вслед за братьями Кокориными. Но на свободу футболисты смогут выйти не ранее, чем через десять дней. Такой срок дается для того, чтобы все инстанции могли внимательно рассмотреть ход дела. И когда решение суда вступит в законную силу, осужденные оправятся домой. Информация о принятом решении размещена на сайте Алексеевского районного суда.

Отметим, что администрация колонии не возражала против условно-досрочного освобождения осужденных за драки в центре Москвы футболистов. Об этом журналистам сообщил адвокат Юрий Падалко. Он также добавил, что футболисты поделились с ним своей радостью и планами на будущее. И Мамаев, и Кокорин намерены продолжить свою спортивную карьеру, но нужно понимать, в каком из клубов они продолжат играть.

Дмитрий Пакалов, зампрокурора Алексеевской межрайонной прокуратуры, комментируя журналистам освобождение футболистов, в частности, сказал:

— Они добросовестно относились к труду, посещали мероприятия воспитательного характера, заслужили по два поощрения, участвовали в спортивных мероприятиях, даже способствовали приобщению к спорту других осужденных. Основная цель наказания – исправление — была достигнута, в связи с чем ходатайства были удовлетворены.

Напомним, что ходатайства об УДО рассматривались сегодня, 6 сентября, на выездном заседании суда в колонии, где отбывают наказание Мамаев и братья Кокорины. Свой срок они получили за две драки в центре Москвы. Тогда Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий получили от одного года пяти месяцев до одного года шести месяцев колонии.

В СИЗО футболисты были направлены в октябре 2018 года. При этом, один день, проведенный в следственном изоляторе, засчитывается за полтора дня, проведенных в колонии. Если подвести простые арифметические подсчеты, то с учетом времени, проведенного в СИЗО, футболисты могли претендовать на УДО, как отбывшие половину наказания.