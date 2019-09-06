Алексеевский райсуд решил досрочно освободить Кокорина и Мамаева

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября рассмотрел ходатайства об условно-досрочном освобождении скандально известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также брата Кокорина - Кирилла.

Первым рассмотрели дело Александра Кокорина. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Первым рассмотрели дело Александра Кокорина. И, как сообщил начальник ИК №4 Алексеевки, суд принял положительное решение, прокурор не выступал против УДО. Благополучный исход ждал и Павла Мамаева - его также отпустили по УДО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.bel.kp.ru/video/embed/730443" frameborder="0"></iframe> Секретарь Алексеевского районного суда - об освобождении футболистов по УДО.

Павел Мамаев пообщался с журналистами во время матча в колонии. Фото пресс-службы ФК "Салют".

- Рассматривались ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева. Сразу скажу, суд проходил довольно сложно. Скрупулезно изучались все представленные мной доказательства. В итоге все-таки суд и прокуратура пришли к выводу, что мои ходатайства обоснованы. В течение 10 суток решения вступят в законную силу, и ребята будут физически освобождены, - рассказал после заседания адвокат Кокориных и Мамаева Юрий Падалко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.bel.kp.ru/video/embed/730445" frameborder="0"></iframe> Заместитель алексеевского межрайонного прокурора Дмитрий Пакалов - об освобождении Кокорина и Мамаева по УДО.

Напомним, в исправительную колонию футболисты прибыли в начале июля. И провели в ней более двух месяцев. В ИК осужденные спортсмены занимались упаковкой одноразовых костюмов. Их зарплата составляла 11 тысяч рублей, при этом футболисты шутили, что не знают, куда им тратить эти деньги.

ИК №4 в утро судебного заседания.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Сообщение о готовящемся заседании появилось 19 августа 2019 года. 2 августа в Алексеевский районный суд поступили ходатайства адвоката в интересах осужденных Кирилла Кокорина, Александра Кокорина и Павла Мамаева, отбывающих наказание в ФКУ «ИК-4 УФСИН России по Белгородской области», об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. А 5 августа были затребованы личные дела осужденных, характеристики на них с заключением администрации исправительного учреждения. На сайте Алексеевского районного суда сообщалось, что после поступления всех документов будут назначены судебные заседания соблюдением сроков, предусмотренных ч.2 ст. 399 УПК РФ.

Алексеевская ИК № 4, которая на долгих два месяца стала "родным домом" футболистов.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Ходатайство об УДО поступило через девять дней после проведения в ИК №4 футбольного матча между белгородской футбольной командой «Салют» и командой, сформированной Кокориным и Мамаевым «Золотой лев». Свидетелями этой игры стало более чем 50 журналистов. Матч закончился победой команды Кокорина и Мамаева.

Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО. Справедливо?.Опрос

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.bel.kp.ru/video/embed/730439" frameborder="0"></iframe> Адвокат Юрий Падалко - об освобождении Кокорина и Мамаева по УДО.Виктор ЛЕВШАКОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Капитан белгородского «Салюта» Андрей Колесников тренировался с Кокориным вместе еще в Валуйках. Победой команды Кокорина и Мамаева закончился матч между заключенными и белгородскими футболистами (подробнее)

Мамаев и Кокорин в белгородской колонии проведут матч против профессиональной команды. Нашумевшие игроки в составе команды «Золотой лев» проведут товарищескую игру с местным футбольным клубом «Салют». Инициатором встречи выступило само руководство местного клуба. (подробнее)

В белгородской колонии Кокорин и Мамаев смогут часто звонить домой и заработать. Об условиях содержания и порядках, царящих в этой ИК, «Комсмосолке» рассказал Анатолий Малахов - человек хорошо знакомый с системой, председатель Общественной наблюдательной комиссии Воронежской области. По словам эксперта, в колонии не дают послаблений, а требуют соблюдения правил. (подробности)

Кокорин и Мамаев в белгородской колонии ходят в библиотеку и покупают сладости в ларьке. В региональном УФСИН рассказали, что спортсмены работают в швейном цеху по восемь часов шесть дней в неделю. В их обязанности входит упаковка одноразовых костюмов. Зарплата - 11 200 в месяц. (подробности)