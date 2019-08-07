Юрий Семин о матче белгородского «Салюта» с командой Кокорина и Мамаева: «Молодцы, что это сделали!»

Новость о том, что белгородский «Салют» (профессиональная команда второй лиги) сыграет против «Золотого льва» - своего рода сборной заключенных колонии № 4 Алексеевки во главе с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, вызвала большой интерес. Играть будут в формате «шесть на шесть»: то есть вратарь и пять полевых игроков в каждой команде. Матч продлится час - два тайма по 30 минут. Игру будет обслуживать профессиональный судья.

Встреча, которая наверняка вызовет большой ажиотаж, не оставила равнодушными известных в футбольном мире людей.

- Считаю, что это очень полезное мероприятие, - сказал главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин. – Оно важно прежде всего для общения людей. В скором времени, мы все надеемся, Кокорин и Мамаев выйдут на свободу, и им нужно потихоньку входить в русло нормальной жизни. Почему их определенной радости должны лишать? Белгородцы - молодцы, что это сделали! И там не один Кокорин и Мамаев будут, для других заключенных общение с миром свободы будет иметь громадную роль.

- Откровенно говоря, хочется, чтобы ребята просто скорее вышли на поле и начали возвращаться на свой уровень, - прокомментировал новость Руслан Нигматуллин. – Надеемся, что их просьбу об условно-досрочном освобождении удовлетворят. Думаю, что ребята давно уже все осознали.

Руслан Нигматуллин: "Хочется, чтобы ребята просто скорее вышли на поле".Фото: Евгения ГУСЕВА

- Люди, которые совершают проступки, - такие же граждане России и имеют право на праздники, - уверен бывший главный тренер воронежского «Факела», в прошлом известный футболист Павел Гусев. – Хорошо, что администрация колонии дала «добро». Это будет праздник для людей, хорошее общение. Тем более, что Кокорин с Мамаевым и так понесли слишком суровое наказание (во многом это связано с определенным общественным мнением). Сам участвовал в подобных играх, когда ростовский СКА выиграл Кубок России, в колониях было много болельщиков, мы с ними встречались, беседовали. Это не было мероприятием для галочки!

Павел Гусев сам играл против заключенных и поддерживает идею необычного матча.Фото: из архива «КП»

Напомним, в исправительную колонию № 4 Алексеевки Белгородской области известные футболисты прибыли в начале июля. Она расположена в 80 км от родины Александра Кокорина - города Валуйки. В этой колонии содержатся впервые осужденные мужчины. Футболистов отправили в восьмой отряд для благонадежных. Осужденные живут в общежитиях по 22 человека.

Игра пройдет здесь.Фото: из архива «КП»

На работы Кокорина и Мамаева направили в швейный цех. Там они проводят по восемь часов шесть дней в неделю. В их обязанности входит упаковка одноразовых костюмов. Зарплата - 11 200 рублей в месяц. В колонии нет интернета. Связаться с близкими можно по стационарному телефону. На территории колонии есть ларек, библиотека и храм. В футбол спортсмены играют ежедневно по полтора часа.

2 августа Кокорин и Мамаев подали заявления в районный суд об условно-досрочном освобождении. В ответ суд затребовал из исправительного учреждения личные дела осужденных и их характеристики.

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