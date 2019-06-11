В Белгороде для журналистов провели пресс-тур по новостройкам

Как известно, 25 мая Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам, которое составило 0,6 п. п. на готовое жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости и 0,3 п. п. — на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков.

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В настоящий момент возможно приобретение недвижимости на таких условия от ключевых партнеров банка - строительных компаний «Вега», «Трансюжстрой-пгс», «БРИК керамикс», СК «Оникс», «ДСК». С компаниями ООО «Вега» и ООО «БРИК керамикс» банк работает по программе субсидирования. Минимальная ставка при покупке жилья у этих застройщиков составляет 8,2%.

Кроме этого, например, компания «Вега» совместно со Сбербанком традиционно проводит различные акции для клиентов-заемщиков банка.

— В этом году в период с 1 июня по 1 октября проходит совместная акция "Сезон комфортных цен со Сбербанком", в рамках которой действуют специальные цены на квартиры в ЖК "Аквамарин" и ЖК "СИТИДОМ". Клиенты банка могут приобрести квартиры со скидкой 50 000 - 100 000 рублей, - рассказал Денис Домрачев, начальник управления продаж ООО «Вега».

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Компания «БРИК керамикс» предлагает квартиры в жилом квартале комфорт-класса BRAER PARK в пос. Северный Белгородского района и Жилом комплексе «БелПарк» в Восточном районе Белгорода. АО «Домостроительная компания», по словам генерального директора компании Максима Егорова, готова удовлетворить спрос каждого белгородца, исходя из предпочтений по расположению дома, метражу квартир и ценовому предложению. А компания «Трансюжстрой-пгс» предлагает белгородцам 1 - 4-комнатные квартиры современной планировки в самом центре Белгорода на берегу реки Везелка в многоэтажном жилом комплексе «Париж».

Начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Белгородского отделения ПАО Сбербанк Виктория Самойлова напомнила, что всю процедуру оформления ипотеки можно провести на портале «ДомКлик» в режиме онлайн.

— Это дает возможность заемщикам сэкономить время и сделать процедуру оформления кредита максимально прозрачной. На портале «ДомКлик» также представлены жилые комплексы наших партнеров – застройщиков, что делает для белгородцев процесс выбора квартиры и оформления сделки быстрым и комфортным, - пояснила Виктория Владимировна.

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Напомним, что в Центральном Черноземье более половины всех ипотечных кредитов оформляется в Сбербанке. В 2018 году его доля на рынке региона составила 59%. В прошлом году Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк помог улучшить жилищные условия почти 41 тысяче семей.