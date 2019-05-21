«Ростелеком» поддержал акцию «Баланс доверия» в Белгороде

«Ростелеком» выступил техническим партнером всероссийской акции «Баланс доверия», организованной Фондом поддержки детей и администрацией Белгорода. В рамках акции в Международный день детского телефона доверия состоялся велопробег в белгородском парке Победы. Цифровой провайдер предоставил оборудование и каналы связи для проведения телемоста на сайте детского телефона доверия.

В акции приняли участие жители Белгорода, Уфы, Тюмени, Архангельска и Москвы. Участники велопробега должны были быстро пройти дистанцию и правильно выполнить задания. Каждый город открыл одну из цифр, назвав которые в эфире телемоста с московской студией, участники сложили номер телефона доверия 8-800-2000-122.

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- Единый общероссийский детский телефон доверия создан в 2010 году для поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Соединение со всех телефонов, мобильных и стационарных, обеспечивает «Ростелеком». Несмотря на то, что это единый для всей России телефон, поток обращений настроен так, что каждый регион принимает звонки самостоятельно. Другими словами, звонок ребенка из Белгородской области примут специалисты родного региона, - рассказал Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Создание горячей линии повысило доступность экстренной психологической помощи, позволило эффективнее оказывать поддержку нуждающимся в ней детям. Современные средства коммуникации позволяют ребенку получить помощь в трудной ситуации, когда, например, он не может или не хочет обратиться за поддержкой к близким. Звонки на единый номер из любой точки России бесплатны как с городских, так и мобильных телефонов. За время существования проекта специалисты детского телефона доверия ответили более чем на девять миллионов звонков.