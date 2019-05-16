2019-05-16T15:29:32+03:00
Экономика

В банке «Открытие» кадровые изменения

Блок «Риски»возглавила Ирина Кремлева - она будет отвечать за управление рисками корпоративного, МСБ и розничного бизнеса
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Ирина Кремлева окончила факультет вычислительной математики и кибернетики в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Имеет степень кандидата физико-математических наук. В ее активе - пятнадцатилетний опыт работы в банковском риск-менеджменте. До прихода в ПАО Банк «ФК Открытие» она занимала пост заместителя председателя правления АО «Россельхозбанк», где руководила блоком рисков и отвечала за методологию кредитования, залоговое обеспечение и кредитный бэк-офис. С 2008-ого по 2015 годы Ирина работала в ПАО «Сбербанк России»: сначала на позиции заместителя директора управления розничных рисков, затем - замдиректором департамента рисков, позднее - вице-президентом по рискам. До этого занимала пост вице-президента, замдиректора департамента анализа рисков ЗАО «ВТБ24», где также занималась построением системы риск-менеджмента.

Александр Соколов, ранее занимавший пост руководителя блока «Риски», теперь будет отвечать за работу с непрофильными активами на балансе банка «Открытие» и сконцентрируется на управлении Банком непрофильных активов (ПАО Банк «ТРАСТ»). На посту президента-председателя правления «ТРАСТа» он осуществляет стратегическое и оперативное руководство банком, а также курирует управление дочерних компаний в периметре БНА, среди которых предприятия-лидеры ведущих отраслей экономики страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Белгородский центральный парк обработают от ясеневого пилильщика
Белгородец Владимир Жигайло возглавил Управление МВД в Ивановской области
В Белгородском университете пройдут всероссийские литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле»
Белгородские пограничники задержали 9 тюков с одеждой в ассортименте
Банк УРАЛСИБ предлагаетновым клиентам 10% годовых на остаток по картам «Копилка»
От укусов клещей с начала года пострадали 559 белгородцев
«Мираторг» увеличит производство шашлыка из свинины
Белгородцев приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо Интернету-2019»
В Белгороде полицейские и росгвардейцы предотвратили попытку сбыта крупной партии наркотиков
Белгородские приставы тщательно проверяют все сообщения, поступившие на телефон доверия
В управлении культуры Белгорода назначен новый руководитель
В Белгороде полицейский сбил девушку
Победная традиция Лебединского ГОКа
За прошедшую неделю белгородские пожарные выезжали 18 раз тушить горевшую траву
4700 утят были задержаны на белгородской границе
В Белгородском районе ВАЗ не разминулся с трактором