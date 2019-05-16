В банке «Открытие» кадровые изменения

Ирина Кремлева окончила факультет вычислительной математики и кибернетики в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Имеет степень кандидата физико-математических наук. В ее активе - пятнадцатилетний опыт работы в банковском риск-менеджменте. До прихода в ПАО Банк «ФК Открытие» она занимала пост заместителя председателя правления АО «Россельхозбанк», где руководила блоком рисков и отвечала за методологию кредитования, залоговое обеспечение и кредитный бэк-офис. С 2008-ого по 2015 годы Ирина работала в ПАО «Сбербанк России»: сначала на позиции заместителя директора управления розничных рисков, затем - замдиректором департамента рисков, позднее - вице-президентом по рискам. До этого занимала пост вице-президента, замдиректора департамента анализа рисков ЗАО «ВТБ24», где также занималась построением системы риск-менеджмента.

Александр Соколов, ранее занимавший пост руководителя блока «Риски», теперь будет отвечать за работу с непрофильными активами на балансе банка «Открытие» и сконцентрируется на управлении Банком непрофильных активов (ПАО Банк «ТРАСТ»). На посту президента-председателя правления «ТРАСТа» он осуществляет стратегическое и оперативное руководство банком, а также курирует управление дочерних компаний в периметре БНА, среди которых предприятия-лидеры ведущих отраслей экономики страны.