«Ростелеком» отчитался о финансовых и операционных результатах за первый квартал 2019 года

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений объявляет результаты деятельности за первый квартал 2019 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО.

Основные достижения

- Рост выручки в I квартале 2019 г. составил 3% год к году, несмотря на наличие в I квартале 2018 г. разовых доходов. Без учета данных доходов, рост выручки составил бы 6%;

- Цифровой сегмент в I квартале 2019 г. вырос на 10%, а его доля в выручке составила 56%;

- OIBDA за I квартал 2019 г. выросла на 12% до 26,4 млрд руб.;

- Чистая прибыль за I квартал 2019 г. выросла на 46% и достигла 5,6 млрд руб.;

- Сегмент розничных клиентов, формирующий 45% выручки компании, показал наилучшую динамику, увеличившись на 3,4% год к году. Остальные сегменты также выросли на 3% год к году;

- Продолжают расти показатели ARPU по ШПД и IPTV.

Основные финансовые итоги I квартала 2019 г.

- Выручка выросла на 3% до 78,7 млрд руб. по сравнению с I кварталом 2018 г.;

- Показатель OIBDA вырос на 12% до 26,4 млрд руб.;

- Рентабельность по OIBDA выросла на 2,6 п.п. до 33,5% по сравнению с I кварталом 2018 г.;

- Чистая прибыль выросла на 46% до 5,6 млрд руб. в сравнении с I кварталом 2018 г.;

- Капитальные вложения составили 22,3 млрд руб. (28,4% от выручки), увеличившись на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (15,1 млрд руб. и 19,8% от выручки за I квартал 2018 г. соответственно);

- FCF составил (14,6) млрд руб. против (5,8) млрд руб. в I квартале 2018 г.;

- Чистый долг увеличился на 12% с начала года и составил 208,4 млрд руб. или 2х показателя «чистый долг/OIBDA».

- «Ростелеком» уверенно начал 2019 год, завершив первый квартал ростом по основным финансовым показателям. Этого удалось добиться за счет расширения цифровых сервисов в экосистеме наших продуктов и увеличения дохода с каждого клиента. Компания продолжает расти за счет цифровой трансформации и перехода к новой модели бизнеса, основу которого составляют цифровые и контентные услуги. Мы ставим амбициозные цели и гордимся лидирующими позициями на основных рынках, - заявил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. - Мы вывели на рынок «Ростелеком Здоровье» — мобильное приложение и сайт с быстрым доступом к онлайн-консультациям терапевтов в круглосуточном режиме и профильных специалистов по предварительной записи. Сервис предлагает удобные индивидуальные или семейные программы.

Также компания успешно продвигает решения для умного дома. С начала продаж реализовано более 100 тысяч камер для домашнего видеонаблюдения. Услуга помогает дистанционно контролировать происходящее внутри или вне дома из любой точки мира, где есть интернет.

Достижения провайдера в области развития облачных сервисов были отмечены экспертами рынка: по итогам 2018 года «Ростелеком» занял первое место в рейтинге «ТМТ Консалтинг» по количеству клиентов виртуальной АТС. Эффективному продвижению на рынке виртуальных АТС способствовали выгодный пакет услуг «Быть в плюсе», активный омниканальный подход к привлечению клиентов, индивидуальный подход к целевым аудиториям и рекламному продвижению для каждого региона, а также простое и прозрачное ценообразование с широкой функциональной линейкой сервиса.

- «Ростелеком» является одним из лидеров в сфере цифровых услуг, обладает крупной сетевой инфраструктурой и мотивированной командой. Мы продолжим реализацию ключевых стратегических проектов, развитие цифровых экосистем, технологической инфраструктуры и человеческого капитала, будем укреплять свои лидерские позиции по оказанию цифровых услуг для всех типов клиентов, - подчеркнул Михаил Осеевский.

- Результаты первого квартала 2019 года позволяют нам с уверенностью смотреть на перспективы дальнейшего развития компании в наращивании цифрового сегмента. Помимо расширения цифрового бизнеса, компания успешно реализует проекты повышения внутренней эффективности. Мы ожидаем позитивную динамику основных финансовых показателей в будущем, что позволяет нам подтвердить следующие цели на 2019 год: рост выручки и OIBDA не менее 2,5%, CAPEX в пределах 65–70 млрд руб. с учетом 7 млрд руб. регуляторного CAPEX и без учета реализации госпрограмм», — добавил Сергей Анохин, старший вице-президент – финансовый директор ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» продолжил расширять и совершенствовать продуктовое предложение:

- для новых и существующих клиентов с 1 марта 2019 года запущена акция «Для своих;

- в рамках тарифного плана «Игровой» обновлен состав бонусов на новые единицы игрового оружия (опция Warface) и запущена общая страница тарифного плана со всеми опциями;

- совместно со Сбербанком компания запустила акцию «Обменивайте СПАСИБО в WINK»;

- запущены прямые продажи антивирусов ESET; также стартовали продажи антивирусных продуктов в дочерней компании «Башинформсвязь»;

- на территории МРФ «Юг» запущен пилотный проект по оказанию удаленной компьютерной помощи через личный кабинет;

- запущена услуга «Гарантия+» для защиты абонентов от финансовых потерь при повреждении абонентского оборудования;

- в пилотном режиме запущен новый цифровой сервис «Ростелеком Налоги» (www.nalog.rt.ru), который помогает абонентам подготовить налоговую декларацию и получить налоговые вычеты;

- в рамках развития экосистемы «Умный дом» выведены на рынок новые тарифные планы на услуги домашнего видеонаблюдения: «Полная запись» и «FullHD+»; запущена новая акция «Видео за 350»;

- в рамках развития проекта MVNO во всех филиалах МРФ «Урал» запущено полноценное конвергентное предложение;

«Ростелеком» продолжает расширять цифровой сегмент:

- «Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2018 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»; доля рынка компании увеличилась более чем в два раза: с 11% до 24%;

- «Ростелеком», Tele2 и Nokia успешно завершили тестирование решений «интернета вещей» для ЖКХ на отечественной сетевой инфраструктуре;

- компания запустила в пилотную эксплуатацию «Ростелеком Здоровье» — мобильное приложение и сайт с быстрым доступом к онлайн-консультациям терапевтов в круглосуточном режиме и профильных специалистов по предварительной записи;

- «Ростелеком» обеспечил двукратный рост выручки по проекту О2О в I квартале 2019 года;

- «Ростелеком» в рамках контракта с Vodafone передал в коммерческую эксплуатацию канал пропускной способностью 100 Гбит/с Гонконг — Франкфурт;

- «Ростелеком» сдал в эксплуатацию шесть точек по проекту распределенного радиодоступа (ADAS) в малых населенных пунктах.

В I квартале 2019 г. операционные расходы увеличились на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составили 69,0 млрд руб. На динамику оказали влияние следующие факторы:

- 10% рост (на 1,4 млрд руб.) амортизационных отчислений и убытков от обесценения внеоборотных активов, в том числе из-за снижения эффекта от пересмотра сроков их полезного использования и роста отчислений по новым объектам и нематериальным активам в связи с приобретением дополнительного программного обеспечения и контента;

- 3% рост (на 0,8 млрд руб.) расходов на персонал, в том числе в связи с наращиванием доли персонала с компетенциями в цифровых бизнесах компании, в том числе через приобретение дочерних компаний;

- 7% снижение (на 0,8 млрд руб.) прочих операционных расходов, обусловленное законодательными изменениями по налогу на имущество, а также высокой базой I квартала 2018 г. в связи с дополнительными расходами на организацию видеонаблюдения на выборах Президента РФ.

Операционная прибыль в I квартале 2019 г. увеличилась на 16% до 9,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Показатель OIBDA в I квартале 2019 г. вырос на 12% и составил 26,4 млрд руб. На динамику OIBDA повлиял рост выручки, а также перечисленные выше факторы изменения операционных расходов. Рентабельность по OIBDA в I квартале 2019 г. выросла на 2,6 п.п. до 33,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прибыль до налогообложения в I квартале 2019 г. увеличилась на 41% до 6,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди факторов, повлиявших на динамику прибыли до налогообложения в I квартале 2019 г., можно выделить следующие:

- более высокий уровень операционной прибыли;

- улучшение финансового результата деятельности ассоциированных компаний, главным образом, совместного предприятия на базе Tele2 Россия;

- увеличение финансовых расходов, в том числе в связи с ростом процентных платежей.

Налог на прибыль в I квартале 2019 г. увеличился на 24% и составил 1,2 млрд руб.

Эффективная ставка налога на прибыль составила 18% в I квартале 2019 г. по сравнению с установленным налоговым кодексом уровнем в 20%.

Чистая прибыль в I квартале 2019 г. увеличилась на 46% до 5,6 млрд руб.

Чистый операционный денежный поток по итогам I квартала 2019 г. снизился на 22% до 6,5 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение чистого операционного денежного потока в I квартале 2019 г. обусловлено, главным образом, изменением оборотного капитала, в том числе по причине большего увеличения дебиторской задолженности, значительное погашение которой ожидается во втором квартале 2019 г. Также на изменение оборотного капитала повлияло меньшее увеличение кредиторской задолженности в отчетном квартале.

По итогам I квартала 2019 г. денежный отток по инвестициям во внеоборотные активы увеличился на 48% до 22,3 млрд руб. (28,4% от выручки), а тот же показатель без учета госпрограмм вырос на 31% до 16,4 млрд руб. (20,8% от выручки). Динамика отражает увеличение в отчетном периоде капитальных затрат на программы, финансируемые государством, а также неравномерное распределение капитальных затрат внутри календарного года согласно условиям заключаемых договоров.

Свободный денежный поток за I квартал 2019 г. составил (14,6) млрд руб. против (5,8) млрд руб. в I квартале 2018 г.

Общий долг группы компаний на 31 марта 2019 г. увеличился на 9% по сравнению с началом года, составив 222,2 млрд руб. Более 99% общего долга группы компаний на 31 марта 2019 г. составляли рублевые обязательства.

Чистый долг группы компаний на 31 марта 2019 г. составил 208,4 млрд руб., увеличившись на 12% к началу года. Отношение чистого долга к показателю OIBDA за последние 12 месяцев составило 2,0 на 31 марта 2019 г.