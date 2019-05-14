На модернизацию электросетевого комплекса Белгородской области потратят 3,1 миллиарда

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» планируют ввести в работу 77 МВА трансформаторной мощности, построить и реконструировать 591 км линий электропередачи 0,4-110 кВ. Основные средства будут направлены на повышение надежности, реконструкцию отслуживших свой срок сетей, строительство инфраструктуры для подключения участков ИЖС, реализацию проектов цифровой трансформации электросетевого комплекса региона.

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В этом году филиал завершит проект комплексной модернизации высоковольтной подстанции 35/10 кВ «Никольское» в Белгородском районе. Первая цифровая подстанция, оснащённая высоконадежной распределенной системой релейной защиты и автоматики, совмещенной с автоматизированной системой управления, появится в густонаселенном пригороде областного центра и повысит надежность электроснабжения порядка 10 тысяч потребителей, нескольких населенных пунктов, социально значимых объектов.

Другой крупный проект завершается в Старом Осколе – реконструкция ПС 110 кВ «Промышленная». Надежное электроснабжение получат сразу несколько категорийных потребителей.

На реконструкцию линий в населенных пунктах направлено более 400 млн рублей c НДС. Масштабные работы запланированы в 17 селах и хуторах 10 районов области. В общей сложности будет заменено 102 км линий 0,4-10 кВ, установлено 30 новых трансформаторных подстанций.

Программа по обустройству микрорайонов ИЖС электросетевой инфраструктурой запланирована в объеме 230 млн рублей. Возможность для подключения к централизованному электроснабжению получат 890 участков частных застройщиков в Белгороде, Белгородском, Яковлевском, Алексеевском районах и Старооскольском городском округе.

На технологическое присоединение льготной категории заявителей максимальной мощностью до 150 кВт в текущем году планируется направить порядка 600 млн руб. инвестиционных средств. В планах филиала подключить десятки социальных учреждений и крупных объектов агропромышленного комплекса региона, работающих по программам импортозамещения.

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В рамках программы цифровой трансформации электросетевого комплекса филиал уже приступил к созданию распределенной автоматизированной системы управления сетями 6-10 кВ, оборудованию устройствами телеметрии трансформаторных подстанций ТП 6-10 кВ, созданию на базе Борисовского района электрических сетей первого в белгородской энергосистеме «цифрового» РЭС. В частности, в Борисовском районе уже в этом году все 332 трансформаторные подстанции будут оборудованы устройствами телеметрии, 100% вводов 0,4 кВ оснащены интеллектуальными приборами учета АСУЭ (автоматизированной системы учета электроэнергии), на ВЛ, питающих социально значимые объекты, установлено 13 реклоузеров и 37 комплектов управляемых разъединителей, которые в случае аварийных ситуаций будут мгновенно отключать поврежденный участок сети и резервировать большую часть нагрузки.

На создание первого «цифрового» РЭС направлено порядка 100 млн рублей.