Культура настоящего и будущего

В непростых экономических и климатических условиях сельхозпроизводителям приходится ответственнее подходить к выбору культур для посева и их грамотной защите. Ученые компании с мировым именем АО «Щелково Агрохим» всегда готовы помогать аграриям в этих и других вопросах. Сейчас селекционеры рекомендуют присмотреться к сое. В результате многолетних испытаний и наблюдений им удалось разработать новые сорта этой культуры с высоким уровнем белка, грамотная защита которых принесет 150 % чистой прибыли. В разгар посевной ученые компании рассказали о новинках, их особенностях и прогнозируемых высоких результатах при условии грамотного ухода за культурой сои.

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Салис Добаевич Каракотов: Ставим задачу наладить массовое размножение успешных сортов сои российского происхождения, приблизить белок к мировым показателям.

Востребована как никогда

Сегодня потребность России в сое для проектов в животноводстве, в частности для производства сбалансированных комбикормов, достигает 6 млн тонн в год. До недавнего времени у нас производилось около 3 млн тонн зерна сои. Этого явно недостаточно для удовлетворения внутренней потребности, так что приходится импортировать довольно большой объем. При этом цена на зерно сои традиционно высокая: в последние три года стоимость этой культуры не опускалась ниже 25 рублей за килограмм. Гарантированный спрос наблюдается не только в России, но и в густонаселенном Китае. Китайцам для удовлетворения внутреннего спроса необходимо 105 млн тонн, из которых 90 млн тонн им приходится ежегодно импортировать.

В АО «Щелково Агрохим» много лет назад поняли, что потребность в сое будет расти в геометрической прогрессии и приступили к системной работе. В 2008 году в Орловской области компания запустила экспериментальный проект - ООО «Дубовицкое», теперь хорошо известный в стране. Для системы защиты посевов и селекционных исследований были привлечены лучшие российские специалисты. Если раньше площадь посевов, выделяемых под эту культуру, составляла немногим более 600 гектаров, то в прошлом году испытания проводились уже на 1302 гектарах, а в 2019-м под сою выделено 2042 гектара. И это не предел.

В «Щелково Агрохим» понимают, что важно не просто увеличить объемы производства зерна, а вырастить урожай высокого качества, который будет конкурентным по сравнению с урожаем стран, - основных поставщиков сои. На это и делается акцент в опытном хозяйстве.

- Мы ставим задачу наладить массовое размножение успешных сортов сои российского происхождения для максимально полного удовлетворения резко выросшего у производственников спроса на высокопродуктивные, высокопротеиновые сорта, - уточнил генеральный директор АО «Щелково Агрохим», доктор химических наук, академик РАН Салис Добаевич Каракотов. – В нашем опытном хозяйстве «Дубовицкое» мы приняли решение существенно увеличить посевные площади сои по программе размножения. Плюс в 2019 году – под размножение перспективных сортов сои - мы осваиваем дополнительные площади пашни за пределами опытного хозяйства «Дубовицкое». Это около 7 тысяч гектаров в Воронежской области и ряде других регионов страны. В 2018 году в опытном хозяйстве «Дубовицкое» нами произведено 2 348 тонн семян восьми различных сортов сои отечественной и зарубежной селекции, что позволит в текущем году посеять семенами суперэлиты, элиты и первой репродукции не менее 23 тысяч гектаров площади сои. Перспектива, которую мы видим, такова, что в 2020 году посевная площадь, занятая произведенными у нас семенами сои, превысит 200 тыс. га.

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Апробация посевов новых сортов сои на экспериментальных полях опытных хозяйств компании.

На любой вкус…Сорта для любого региона

Соя, вопреки распространенному мнению, может расти не только в Дальневосточном федеральном округе, и не только на Кубани и в Поволжье. Пример Центрального Черноземья, за несколько последних лет ставшего ведущим и наиболее динамично развивающим культуру сои регионом, очень показателен.

Сам факт успешной работы с культурой сои в опытном хозяйстве «Дубовицкое» Орловской области опровергает существовавшие ранее стереотипы.

В компании считают, что эту культуру можно с успехом выращивать и в более северных регионах, в частности, в Тульской, Рязанской, Брянской, Московской областях, то есть в условиях Нечерноземья. При этом нужно тщательнее подходить к подбору сортов.

На сегодняшний день в компании есть семена сои со сроком вегетации 85-90 и более дней, которые подходят для Сибири, Поволжья, Центральной России. Также имеются семена сои с вегетационным периодом 100-110 дней и 110-130 дней. «Щелково Агрохим» может обеспечить различными сортами центр, юг России, а также некоторые регионы южного Урала, Западной Сибири, Дальнего Востока.

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Семена самого высокого качества - суперэлита, элита и первая репродукция (результат размножения семян элиты) - уже дают урожай сои, намного превышающий средние показатели по стране.

- Вся Россия сейчас занимается соей, но у нас ещё не достигли высокой урожайности, необходимого количества белка в культуре, сопоставимого с мировыми достижениями, - объясняет Салис Добаевич. – Технологически, с помощью различных приемов, которые мы называем «системой управления вегетации», специалистам компании удалось приблизить белок к показателю 38-40 %, довести урожайность до 2 тонн с гектара и выше.

Для этого специалисты компании в ближайшие годы планируют довести посевную площадь высокопродуктивных, высокопротеиновых, адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям семян востребованных производством сортов сои высоких репродукций до 10 - 20 тысяч гектаров. Стоит задача массово распространить технологии возделывания этой культуры, отработанные в опытном хозяйстве «Дубовицкое» и совместно со специалистами холдинга «Русагро» в его агрофирмах на больших площадях Курской, Белгородской, Орловской и Тамбовской областей.

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Виктор Алексеевич Щедрин: Наша компания заинтересована в результате, мы чувствуем свою ответственность перед людьми.

Белгородская «Виктория» и орловская «Свапа»

Поскольку сельхозпроизводителям важна прибыль, а не научные эксперименты, то специалисты АО «Щелково Агрохим» предлагают результаты, которые позволяют аграриям сориентироваться и сделать правильный выбор. Сегодня большим спросом пользуются раннеспелые сорта сои. На них, прежде всего, и делается ставка.

В 2018 году в опытном хозяйстве ООО «Дубовицкое» на адаптированность к реализуемым технологиям в местных почвенно-климатических условиях были испытаны 15 сортов сои. Среди них - четыре сорта орловской селекции, традиционно выращиваемых в хозяйстве, - «Ланцетная», «Свапа», «Зуша» и «Мезенка».

Сорт «Ланцетная» является наиболее скороспелым: продолжительность вегетации составляет до 85 суток. У раннеспелой «Свапы» - 90-92 дня. Сорта «Зуша» и «Свапа» относительно новые, зарегистрированы в последние годы. Они имеют более продолжительные сроки вегетации: от 105 до 112 суток.

Погодно-климатические условия в центральной России не всегда гарантируют, что аграрии имеют шанс вовремя убрать сухое зерно сои и с осени обработать почву. Посевы сои ценны ещё тем, что, как и многие другие бобовые, эта культура способна обеспечивать себя «даровым» азотом, беря его из атмосферного воздуха и преобразовывая в аммиачный азот, часть которого достается другим культурам, следующим за ней в севообороте. Как правило, за соей сеют озимую пшеницу. Тандем этих двух культур весьма эффективен: оставшиеся после сои белковосодержащие растительные остатки, аммиачный азот, накопленный соей в почве, становятся достоянием озимой пшеницы. Таким образом, можно дважды выиграть на высокой продуктивности сорта сои.

Поэтому в регионах с непродолжительными сроками вегетации лучше остановиться на сортах «Свапа» и «Ланцетная», чтобы гарантированно успеть убрать сухое зерно и подготовить почву к севу озимой пшеницы.

Орловская селекция славится следующими характеристиками. Содержание сырого протеина – от 30 до 41, 8 %, жира – от 21,5 до 24,5 %.

Высококачественные семена указанных сортов сои Ланцетная и Свапа имеются в наличии в ООО «Дубовицкое».

Впрочем, в опытном хозяйстве «Дубовицкое» с большим успехом возделывают яровую пшеницу, размещая ее посевы на площадях из-под сортов сои с более продолжительными сроками вегетации, чем у Ланцетной и Свапы, например, Зуши и Мезенки.

Совместно со специалистами французской селекционной компании «Евралис Семанс», на территории Российской Федерации АО «Щелково Агрохим» реализует программу по производству семян пяти высокопродуктивных, высокопротеиновых сортов сои. В ООО «Дубовицкое» осуществляется семеноводство сортов «Навигатор» и «Командор», в Воронежской области – сорта «Ментор», в Краснодарском крае сортов «Сенатор» и «Амфор».

Как показывает практика, французская селекция сои в российских условиях демонстрирует весьма хорошие результаты. Урожайность сортов составляет до 44 центнеров с гектара, уровень протеина – до 40,5 %, масличности – 21-22%. Продолжительность вегетации от посева до уборки сухого зерна варьируются в среднем от 110 дней до 120 дней.

В прошлом году «Щелково Агрохим» успешно переняла лучший опыт белгородской селекции. Исследовательская работа велась над сортами «Белгородская 48», «Белгородская 7», «Белгородская 8», «Виктория». Особенно успешным зарекомендовал себя сорт «Виктория» интенсивного типа с урожайностью около 28 ц/га, ярко выраженным эффектом симбиотической азотфиксации, накоплением пригоршни клубеньков на корневой системе каждого растения, высоким – до 40% - содержанием протеина. Весьма хорошие результаты продемонстрировал в испытании и раннеспелый сорт «Белгородская 48». Оба сорта также являются раннеспелыми.

В результате работы с сортами белорусской селекции «Припять» и «Волма» ученые компании пришли к выводу, что эти сорта показали себя вполне конкурентоспособными. В условиях острозасушливого сезона (ГТК вегетационного периода 2018 г оказался равен 0,39 при многолетней норме 1,1-1,3), особенности хорош сорт «Припять» с содержанием сырого протеина в зерне 38 % и урожайностью сухого зерна 25 центнеров с гектара.

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На этом работа не останавливается. В 2019-м году к четырем базовым, вышеназванным сортам орловской селекции, в структуре семенных посевов сои в ООО «Дубовицкое» добавится пятый – «Осмонь» - селекционеров Орловского научного центра зернобобовых и крупяных культур. Учеными и специалистами в условиях ООО «Дубовицкое» осуществляются исследования потенциала продуктивности, адаптивности к местным почвенно-климатическим условиям еще одного перспективного сорта сои местной селекции «Лидер», который показывает себя как весьма обещающий.

Очевидно, что практика тщательного исследования особенностей и потенциала продуктивности сортов сои, адаптивности их к почвенно-климатическим особенностям региона, реализуемым технологиям выращивания в 2019 году получит дальнейшее развитие в ООО «Дубовицкое».

В частности, достигнута договоренность с сербской компанией Нови-Сад о предоставлении пяти сортов сои для демонстрационных испытаний в текущем сезоне.

Сотрудники «Щелково Агрохим» не останавливаются на достигнутом. Поиск партнеров, оптимальных сортов, сочетающихся с проработанными и прекрасно зарекомендовавшими себя технологиями, продолжается. Представительства компании «Щелково Агрохим» сегодня активно работают от Калининградской области на западе до Приморского края и Амурской области на востоке Российской Федерации. В тесном взаимодействии ученых и специалистов по агросопровождению АО «Щелково Агрохим», работающих сегодня и на перспективу со специалистами холдингов, агрофирм и фермерами, речь идет не только о получении прибыли сельхозпроизводителями, но и обеспечении продовольственной безопасности страны. Так что вопросы о взаимном доверии ни у кого не возникают.

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Грамотное применение технологий компании способствует стабильно высоким урожаям.

Тратить, нельзя экономить!

Современная практика соеводства говорит о том, что безубыточность работы с соей начинается от урожая в 10 центнеров с гектара. При 25 центнерах с гектара рентабельность этой культуры тяготеет к 150 %. Но соя – культура требовательная. В выражении «тратить, нельзя экономить», запятую следует ставить после первого слова.

- Сбалансированный, тщательно проработанный и доказавший высокую эффективность ассортимент средств защиты сои от компании «Щелково Агрохим» доказал состоятельность в каждом регионе Российской Федерации, - подчеркнул начальник научно-технического отдела Орловского представительства АО «Щелково Агрохим» Виктор Алексеевич Щедрин.

В прошлом году зачетная урожайность сои в агрофирмах холдинга Русагро в Белгородской области при использовании продукции и технологии компании «Щелково Агрохим» составила не менее 22 центнеров с гектара, превысив на 10% и более урожайность сои в этих агрофирмах при использовании ими иных, чем производства «Щелково Агрохим» пестицидов и агрохимикатов. Белгородская область – ведущий соеводческий регион Центральной России, наш успех в этом регионе весьма показателен.

Компании действительно удалось создать уникальную совокупность продуктов, учитывающих физиологические потребности культуры сои на каждом этапе ее развития, и обеспечивающих целостную систему выращивания культуры сои.

Специалистам хорошо известны технологии управления вегетацией (CVS) многих культур от Щелково Агрохим, для культуры сои эта технология воистину уникальна. Она содержит обширный и гармоничный перечень высокоэффективных препаратов для предпосевной обработки семян от возбудителей болезней проростков и вредителей всходов (Депозит, Скарлет, Имидор Про), биостимуляторов серии Биостим (Биостим Старт), удовлетворяющих потребность растений в микроэлементах, аминокислотах, сахарах для динамичного развития корневой системы и надземной массы, микробиологических продуктов для предпосевной инокуляции семян (Ризоформ соя с прилипателем Статик), микроэлементный продукт Ультрамаг Молибден для стимулирования симбиотической азотфиксирующей системы «корневая система сои – бактерии Bradyrhizobium».

Тщательно проработан комплекс гербицидов, которые учитывают многочисленные нюансы защиты сои от сорняков в любых условиях. Гербициды компании позволяют эффективно контролировать однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения. Беспрецедентный по ширине охвата возможных проблем ассортимент зарегистрированных гербицидов компании «Щелково Агрохим» учитывает и способен удовлетворить практически любые запросы специалистов в защите культуры сои от сорняков. Флагманами гербицидной защиты сои для защиты культуры в период вегетации выступают препараты, доказавшие в прошедшие сезоны свою эффективность: «Гейзер», «Гермес», «Концепт».

В текущем сезоне к ним добавляются новые продукты – Бенито (бентазон), Танто (ацифлуорфен), Купаж (тифенсульфурон-метил). Большое количество возможных комбинаций при использовании гербицидов АО «Щелково Агрохим» для защиты культуры сои, высокое качество работы, гарантированность результата, безопасность для культуры превращают технологии работы с соей на основе продуктов «Щелково Агрохим» в абсолютно успешный и творческий процесс.

Хорошо известны производимые компанией, высокоэффективные продукты для листового питания растений сои серии Ультрамаг (Ультрамаг комби для бобовых, Ультрамаг Молибден, Ультрамаг Бор, Ультрамаг Калий), аминокислотные биостимуляторы серии Биостим (Биостим Универсал, Биостим Рост, Биостим Масличный).

В ассортименте компании имеется эффективный двухкомпанентный фунгицид Винтаж, МЭ – для защиты культуры в период вегетации от аскохитоза, антракноза, септориоза, фузариоза. Доказали свою эффективность инсектициды Кинфос, КЭ и Локустин, КС.

Широкое применение находят десиканты Спрут Экстра, ВР и Тонгара, ВР. Для решения специфических задач,- предотвращения вскрывания бобов сои, недопущения потерь зерна нами производится уникальный клей Селфи.

Таким образом, потребитель может располагать целостной совокупностью эффективнейших продуктов производства АО «Щелково Агрохим» для успешного ведения культуры сои.

В каждом конкретном случае нужны свои приемы, нормы, кратность использования, дозировки препаратов и рабочих жидкостей. Желание сэкономить понятно, но лучше грамотно вложиться в целостную технологию, чтобы получить высокую рентабельность. И тут не обойтись без консультаций специалистов по агросопровождению АО «Щелково Агрохим».

- Мы сотрудничаем с крупнейшими компаниями и холдингами в России и за рубежом, - говорит Виктор Алексеевич. – При этом небольшим фермерским хозяйствам уделяем ничуть не меньше внимания. Они получают все необходимые консультации в подборе сорта, технологии выращивания. Специалисты нашей компании оказывают всяческое содействие, чтобы технологии применялись грамотно и урожай на выходе был стабильно высоким. Мы заинтересованы в результате, чувствуем свою ответственность перед людьми. Человек, который поверил специалистам компании, должен быть удовлетворен результатами использования продукции, которую приобрел. Не менее важно, чтобы он видел, что имеет дело с порядочными, честными людьми и желал дальше с нами работать.

Так и происходит. Каждый пятый гектар сельскохозяйственных площадей в Российской Федерации защищается с помощью продукции «Щелково Агрохим». Результат стабильно высокий. Никакого волшебства. Только наука!

Ольга Трушкина