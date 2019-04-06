В Белгороде подвели итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

В Белгородэнерго поздравили победителей и призеров регионального отборочного тура Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети». Награды ученикам девятых и десятых классов, набравшим наибольшее количество баллов, вручили заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов, главный специалист отдела сопровождения образовательной деятельности при департаменте образования области Евгения Ковалевская и директор малого технологического университета БГТУ им. В.Г. Шухова Наталья Алтынник.

Руководитель Белгородэнерго поздравил ребят с успешным прохождением регионального этапа Олимпиады и пожелал удачи в дальнейших испытаниях:

- Тестирование проходило сразу по трем предметам школьного курса - физике, математике и информатике, которые являются базовыми для профессии инженера. Перед электросетевым комплексом сегодня стоит сложнейшая задача по построению современной цифровой сети, отвечающей самым высоким требованиям к качеству и надежности электроснабжения. Поэтому компания «Россети» заинтересована в привлечении одаренных, творческих, инициативных молодых специалистов с инновационным мышлением и глубокими знаниями, - отметил Сергей Демидов.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Главный специалист отдела сопровождения образовательной деятельности при областном департаменте образования Евгения Ковалевская подчеркнула, что данная Олимпиада организована по принципу Всероссийской олимпиады школьников. Главным отличием является тот факт, что победители определяются по сумме баллов, набранных одновременно по трем предметам. Это главная сложность, но и важный профориентационный ориентир для такой крупной компании, как «Россети» в подборе будущих кадров.

Победителями и призерами регионального отборочного тура стали шестеро учащихся 9 и 10 классов из Белгорода и Алексеевки. У девятиклассников первое место по результатам тестирования заняла ученица белгородского лицея № 10 Ульяна Быканова, у десятиклассников – Лидия Солнышко (Лицей № 9 г. Белгорода). Призерами стали: Илья Тюльпанов, Максим Москалец из Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната, Александр Пушко (Лицей № 9 г. Белгорода) и Владислав Ильинский (СОШ «Белогорский класс» г. Алексеевки).

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Победители и призеры станут участниками финального этапа и посоревнуются со своими сверстниками из других регионов в решении прикладных комплексных заданий (кейсов) из сферы электроэнергетики. Подведение итогов и награждение победителей состоится в мае. Школьники, набравшие максимальное количество баллов, станут участниками энергетической проектной смены, а кроме того, получат возможность войти в кадровый резерв компании. Кроме того, как отметила директор малого технологического университета Наталья Алтынник, 28 участников Олимпиады получили по 5 и 6 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ для поступления в БГТУ им. В.Г. Шухова.

Всероссийская олимпиада школьников ПАО «Россети» по физике, информатике и математике проводится второй год подряд во всех регионах присутствия компании. В Белгородской области отборочный тур прошел в марте на площадке опорного университета и постоянного партнера по подготовке квалифицированных кадров для энергоотрасли - БГТУ им. В.Г. Шухова при поддержке областного департамента образования. Участие в мероприятии приняли порядка 156 старшеклассников из различных районов области. Главная цель состязания – поиск одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению, увлеченных энергетикой молодых людей, планирующих связать свое будущее с электроэнергетической отраслью.