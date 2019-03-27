2019-03-28T14:49:01+03:00
Экономика

Надия Черкасова стала амбассадором премии «Прорыв года»

Премия учреждена Правительством Москвы для популяризации предпринимательской деятельности в столице
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Номинация «Мама – успешный предприниматель» является одной из 9 номинаций конкурса, которая направлена на развитие женского предпринимательства и поддержку семейного бизнеса в Москве. В ней могут принять участие женщины-предприниматели, имеющие одного и более несовершеннолетних детей в возрасте до 10 лет.

- Создание финансовых сервисов для малого бизнеса является приоритетным направлением для банка «Открытие». Женщины-предприниматели – одна из самых активных, целевых и развивающихся аудиторий. Каждый четвертый наш клиент-предприниматель в Москве – женщина. Премия «Прорыв года» поможет найти и отметить новые проекты и решения среди успешных московских женщин-предпринимателей, – отметила Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка ПАО Банк «ФК Открытие», амбассадор номинации «Мама – успешный предприниматель».

Помимо этого, в конкурсе представлены номинации как для молодых бизнесменов, так и предпринимателей старше 55 лет, франчайзеров, действующих экспортеров, руководителей компаний с самыми высокими темпами роста и развития, представителей социально-ответственного бизнеса и иностранных граждан, создавших бизнес в Москве, а также компаний, сумевших вернуться на рынок после кризиса.

Заявочная кампания конкурса для столичных предпринимателей «Прорыв года» продлится до середины апреля. Подать заявку и узнать подробнее можно на сайте http://pg.mbm.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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