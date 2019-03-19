2019-03-19T17:47:50+03:00
Экономика

Энергетики Металлоинвеста обсудили перспективы развития

На площадке Лебединского ГОКа состоялось ежегодное совещание, где обсуждались результаты минувшего года и планы на 2019 – 2021 годы
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- Каждый комбинат Металлоинвеста – это огромная энергосистема, которая заметна даже в масштабе нашей большой страны. Это тысячи километров сетей, сотни подстанций, десятки генерирующих устройств и источников различных видов энергоресурсов. Содержать её и обеспечивать снабжение производственных мощностей – очень важная и ответственная задача, – рассказал Сергей Щербина, директор департамента энергетики и энергоресурсов УК «Металлоинвест». – Сегодня, в соответствии с актуальными тенденциями в отрасли мы ставим перед собой серьезные задачи по организации учета энергоресурсов, автоматизации процессов и реконструкции генерирующих мощностей.

Четыре предприятия компании «Металлоинвест»: Лебединский и Михайловский ГОКи, Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) и Уральская Сталь несут расходы на электричество и газ в размере от 15 до 20 миллиардов рублей в год каждое. В Компании уже 3 года действует комплексная программа энергоэффективности, в рамках которой только на сокращении стоимостных издержек на энергоресурсы удается экономить от 1,5 до 2 миллиардов рублей ежегодно. Сегодня в связи с активным развитием Бизнес-Системы компании «Металлоинвест» появляется всё больше новых возможностей и перспектив для совершенствования этих процессов.

Коллеги посетили новую подстанцию ЛГОКа.

Коллеги посетили новую подстанцию ЛГОКа.

В этом году на Лебединском ГОКе была успешно завершена реализация первого этапа проекта внешнего электроснабжения (ВЭС), которая уже обеспечила около 600 миллионов рублей ежегодной экономии предприятия на разности тарифов сетевых компаний. Задача на будущее – реализация следующих этапов этого масштабного проекта.

На Уральской Стали реализуется обширная программа реконструкции ТЭЦ и комплексно всего энергохозяйства. Программа обещает экономический эффект, который будет измеряется сотнями миллионов рублей в год.

Перед ОЭМК (75% потребления электричества комбината приходится на обеспечение работы электросталеплавильного оборудования) стоят задачи по энергосбережению.

Михайловский ГОК в ближайшее время приступит к реализации проекта строительства собственной генерации, что позволит обеспечить надежность электроснабжения производства и снизить энергозатраты.

Эти и другие проекты предприятий Металлоинвеста помогают значительно оптимизировать расходы и изменить отношение к энергоресурсам – теперь бережливое отношение к их потреблению учитывается ещё на стадии постановки производственной задачи.

Фото Александра Белашова

ИСТОЧНИК KP.RU

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