Гендиректор Металлоинвеста принял участие в форуме на столичной Неделе российского бизнеса

Андрей Варичев, председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, генеральный директор УК «Металлоинвест», призвал активно внедрять цифровые технологии.

Вице-премьер, руководитель аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко, сообщил о готовности вынести на широкое обсуждение законопроект о контрольно-надзорной деятельности. По мнению вице-премьера, работу над принятым Госдумой в первом чтении законопроектом «необходимо перезагрузить». В частности, из него необходимо убрать декларации, а оставить нормы, которые несут регуляторные функции. «Наше целеполагание - не только защитить бизнес, но и сделать более эффективным саму контрольно-надзорную деятельность». При этом Чуйченко не исключил, что в скором будущем появятся две отдельные отрасли права: контрольно-процессуальное и контрольно-надзорная.

- Мы видим заинтересованность и открытость органов исполнительной власти в работе по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, - прокомментировал Андрей Варичев. – Изменения неизбежны, и мы видим, что к ним готовы как власть, так и бизнес. Нужно найти качественные совместные решения – они могут быть отражены в законопроекте, который готовится ко второму чтению. Мы надеемся, что он подвергнется ревизии и актуализации, исходя из изменившихся обстоятельств и возможностей, которые дают нам современный мир и технологии.

В рамках форума также был презентован Аналитический доклад «Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность в РФ – 2018». Документ посвящен «цифровому» контролю - использованию информационных технологий в контрольно-разрешительной деятельности. В докладе был представлен рейтинг качества реформирования контрольно-надзорной деятельности, в котором первую строчку занял Росприроднадзор, получив высшие баллы по всем выбранным направлениям реформы. «Переход с бумаги на цифру – это наше будущее, вполне логичное требование и обоснованное веяниями времени. Переход на «цифру» убыстряет процессы и делает прозрачными процедуры», - прокомментировала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

В деловом мероприятии также приняли участие заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ Юрий Любимов, глава Ростехнадзора Алексей Алёшин, первый заместитель Генерального прокурора РФ Александр Буксман, заместитель Министра юстиции РФ Денис Новак, глава Роструда Всеволод Вуколов, начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь Манылов и другие представители бизнеса и власти.

Неделя российского бизнеса – ключевое мероприятие, на котором обсуждаются и формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса. В ее рамках проводятся форумы и конференции по ключевым экономическим проблемам. А высокий состав участников подтверждает эффективность НРБ как площадки формирования направлений взаимодействия бизнеса и власти.