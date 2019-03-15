Прогноз - стабильный!
Ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сегодня объявляет аудированные финансовые результаты по МСФО за 2018 год.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
· Выручка 7 187 млн долл. (+15,3%)
· EBITDA 2 934 млн долл. (+38,4%)
· Рентабельность EBITDA 40,8% против 34,0% в 2017 г.
· Чистая прибыль 1 647 млн долл. (+17,1%)
· Чистый долг 3 358 млн долл. (-17,2% по сравнению с 31 декабря 2017 г.)
· Чистый долг/EBITDA 1,1x против 1,9x на 31 декабря 2017 г.
· Капитальные затраты 441 млн долл. (-9,8%)
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
· Железная руда 40,4 млн тонн (+0,2%)
· Окатыши 27,7 млн тонн (+10,2%)
· ГБЖ/ПВЖ 7,8 млн тонн (+12,1%)
· Чугун 3,0 млн тонн (+12,6%)
· Сталь 5,1 млн тонн (+6,2%)
КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
Операционная деятельность и капитальные затраты
· Модернизация установки вакуумирования стали в ЭСПЦ Уральской Стали
· Введение в промышленную эксплуатацию комплекса по приему концентрата на МГОКе
· Старт единой интегрированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью на базе SAP S/4HANA на ЛГОКе и МГОКе
· Запуск комплекса «Роликовая термическая печь №1 – роликовая закалочная машина №1» на Уральской Стали
· Введение в эксплуатацию нового склада накопления и отгрузки готовой продукции на ОЭМК
· Завершение 1-го этапа по модернизации ОМ-3 на МГОКе, что позволило увеличить производительность установки на 5% в год
· Завершены работы по 1-му пусковому комплексу системы внешнего электроснабжения ЛГОК
· Проведение координационных советов с КАМАЗом, Трубной Металлургической Компанией, Объединенной Металлургической Компанией и Челябинским Трубопрокатным Заводом
Финансовая деятельность
· Рефинансирование предэкспортного финансирования на сумму 240 млн долл. за счет привлечения нового кредита PXF-2018
· Сохранение облигаций серий 02 и 03 общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. в рынке
на 5 лет по ставке 7,65% по итогам прохождения оферты
· Подписание кредитного соглашения на сумму 72 млн евро с Crédit Agricole CIB под гарантию экспортного кредитного агентства для финансирования поставки оборудования
· Улучшение условий по предэкспортному финансированию PXF-2017 на сумму 800 млн долл. (транш А)
· Частичное рефинансирование кредитного портфеля за счет нового 6-летнего кредита Газпромбанка объемом 18,8 млрд руб.
· Пролонгация и улучшение параметров финансирования по кредитному соглашению с ИНГ БАНКом о возобновляемой кредитной линии на сумму 200 млн долл. (или эквивалента в евро)
· Пересмотр рейтинговыми агентствами Moody’s Investors Service, Эксперт РА и Fitch Ratings прогноза по рейтингу Металлоинвеста на «Позитивный» со «Стабильного».
ИСТОЧНИК KP.RU