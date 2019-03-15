Прогноз - стабильный!

Ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сегодня объявляет аудированные финансовые результаты по МСФО за 2018 год.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

· Выручка 7 187 млн долл. (+15,3%)

· EBITDA 2 934 млн долл. (+38,4%)

· Рентабельность EBITDA 40,8% против 34,0% в 2017 г.

· Чистая прибыль 1 647 млн долл. (+17,1%)

· Чистый долг 3 358 млн долл. (-17,2% по сравнению с 31 декабря 2017 г.)

· Чистый долг/EBITDA 1,1x против 1,9x на 31 декабря 2017 г.

· Капитальные затраты 441 млн долл. (-9,8%)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

· Железная руда 40,4 млн тонн (+0,2%)

· Окатыши 27,7 млн тонн (+10,2%)

· ГБЖ/ПВЖ 7,8 млн тонн (+12,1%)

· Чугун 3,0 млн тонн (+12,6%)

· Сталь 5,1 млн тонн (+6,2%)

КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

Операционная деятельность и капитальные затраты

· Модернизация установки вакуумирования стали в ЭСПЦ Уральской Стали

· Введение в промышленную эксплуатацию комплекса по приему концентрата на МГОКе

· Старт единой интегрированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью на базе SAP S/4HANA на ЛГОКе и МГОКе

· Запуск комплекса «Роликовая термическая печь №1 – роликовая закалочная машина №1» на Уральской Стали

· Введение в эксплуатацию нового склада накопления и отгрузки готовой продукции на ОЭМК

· Завершение 1-го этапа по модернизации ОМ-3 на МГОКе, что позволило увеличить производительность установки на 5% в год

· Завершены работы по 1-му пусковому комплексу системы внешнего электроснабжения ЛГОК

· Проведение координационных советов с КАМАЗом, Трубной Металлургической Компанией, Объединенной Металлургической Компанией и Челябинским Трубопрокатным Заводом

Финансовая деятельность

· Рефинансирование предэкспортного финансирования на сумму 240 млн долл. за счет привлечения нового кредита PXF-2018

· Сохранение облигаций серий 02 и 03 общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. в рынке

на 5 лет по ставке 7,65% по итогам прохождения оферты

· Подписание кредитного соглашения на сумму 72 млн евро с Crédit Agricole CIB под гарантию экспортного кредитного агентства для финансирования поставки оборудования

· Улучшение условий по предэкспортному финансированию PXF-2017 на сумму 800 млн долл. (транш А)

· Частичное рефинансирование кредитного портфеля за счет нового 6-летнего кредита Газпромбанка объемом 18,8 млрд руб.

· Пролонгация и улучшение параметров финансирования по кредитному соглашению с ИНГ БАНКом о возобновляемой кредитной линии на сумму 200 млн долл. (или эквивалента в евро)

· Пересмотр рейтинговыми агентствами Moody’s Investors Service, Эксперт РА и Fitch Ratings прогноза по рейтингу Металлоинвеста на «Позитивный» со «Стабильного».