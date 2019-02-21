Банк «Открытие» упрочил позиции в рейтинге Агентства Moody’s

В пресс-релизе отмечены значительные успехи в развитии банка «Открытие», которые обусловили повышение его рейтинга. По мнению агентства, положительное влияние на рейтинговое действие оказали заметный прогресс в консолидации банковских активов, страхового и пенсионного бизнеса группы «Открытие», а также положительный финансовый результат в рамках успешной реализации новой стратегии развития банка.

Агентство повысило долгосрочные рейтинги старшего необеспеченного долга и банковских депозитов банка, номинированных в иностранной и национальной валютах, на 2 ступени с B1 до Ba2. Рейтинги риска контрагента повышены с Ba3 до Ba1, долгосрочная оценка риска контрагента - с Ba3(cr) до Ba1(cr). Одновременно повышена и базовая оценка кредитоспособности банка до b3. Рейтингам долгосрочных обязательств и депозитов присвоен стабильный прогноз.

Дополнительным фактором надежности банка, по мнению Moody’s, является высокий уровень государственной поддержки. А стабильный прогноз основан на ожиданиях относительно сохранения банком достигнутого уровня прибыльности и качества активов, а также поддержании им достаточных уровней капитала и ликвидности.

- Решение рейтингового агентства стало объективной оценкой колоссальной работы, проделанной всей командой банка, - отметил президент – председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. – Всего за один год работы по новой стратегии нам удалось завершить формирование контура группы «Открытие», расчистить активы, улучшить финансовые показатели банка и впервые с 2016 года показать чистую прибыль. Фактически завершилась санация банка. В 2019 году мы сконцентрируемся на развитии профильного банковского бизнеса «Открытия» и сможем достичь амбициозных показателей, предусмотренных стратегией банка до конца 2020 года.