2019-02-15T11:26:09+03:00
Экономика

Банк «Открытие» финансирует строительство новых корпусов комплекса «Садовые кварталы»

Благодаря поддержке банка, появится 8 корпусов элитной недвижимости общей площадью около 93 тысяч квадратных метров
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Текущие изменения законодательства в строительной отрасли предполагают увеличение объемов сотрудничества между банками и застройщиками. Банк «Открытие» является ключевым финансовым партнёром ГК «ИНТЕКО». В 2018 году банк предоставил застройщику кредитную линию для реализации своей стратегии развития. Помимо этого, между сторонами достигнуты договоренности о реализации ипотечной программы на льготных условиях.

- Благодаря стратегическому партнерству с одним из ведущих застройщиков мы расширяем долю своего участия на российском рынке ипотечного кредитования, - говорит Дмитрий Вагабов, начальник управления развития ипотечных партнерских программ ПАО Банк «ФК Открытие». - Мы видим хорошие перспективы для дальнейшего активного развития строительной отрасли, в которой банки играют все более заметную роль. В этой связи «Открытие» планирует наращивать сотрудничество со своим ключевым партнером».

- В нынешних рыночных реалиях устойчивость застройщика во многом зависит от его стратегических партнеров. Сотрудничество «ИНТЕКО» с банком «Открытие» дает синергетический эффект и позволяет нам развивать совместные компетенции для реализации масштабных проектов. Наш кредитор обладает всеми возможностями для того, чтобы быть одним из лидеров рынка, как в рознице, так и в корпоративном кредитовании. «ИНТЕКО», в свою очередь, развивает свой портфель проектов и планирует удерживать ведущие позиции на рынке жилой недвижимости, - отметил президент «ИНТЕКО» Александр Николаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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