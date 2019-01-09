2019-01-09T17:29:08+03:00
Экономика

Завершился процесс объединения банка «Открытие» и «Бинбанка»

1 января завершилось юридическое объединение двух финансовых структур под единым брендом банка «Открытие»
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В предельно сжатые сроки, всего за 9 месяцев, команде Михаила Задорнова удалось восстановить и объединить два совершенно разных по структуре бизнеса, технологиям и продуктам банка, параллельно решая задачу развития клиентской базы. 1 января 2019 года ПАО «Бинбанк» и АО «Бинбанк Диджитал» присоединились к ПАО «ФК Банк «Открытие». В результате объединения на рынке появился новый надежный и современный банк, активная клиентская база которого составляет 200 тысяч юридических лиц и 4 миллиона физических лиц, а региональная сеть насчитывает 747 офисов и 6000 банкоматов в 250 городах 70 субъектов РФ. Клиенты получили доступ к новым продуктам и услугам объединенного банка.

По словам управляющего банковской группой «Открытие» в Воронеже Дмитрия Чебрякова, объединение банка «Открытие» и «Бинбанка» прошло в регионах Центрального федерального округа гладко. Это дает хорошую перспективу для развития бизнеса группы, особенно розничного, и несет выгоду клиентам. За счет объединения двух финансовых структур мы увеличиваем свое присутствие в городах ЦФО и клиентская базу. - «Нам удалось в кратчайшие сроки стать единым банком и единой командой. Объединить сотрудников различных организаций в единую структуру с общей корпоративной культурой. Сохранить не только клиентов и технологии, но и бережное отношение к людям», - подчеркнул Дмитрий Чебряков.

За счет объединения банков сеть офисов в ЦФО увеличивается в три раза. До конца 2019 года в Воронеже, Смоленске, Туле, Калуге, Белгороде, Тамбове, Костроме, Липецке, Владимире будут открыты новые точки продаж. Таким образом, банк «Открытие» будет представлен в 34 городах округа.

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