Бал «Открытие» в Белгородской филармонии открыл череду новогодних мероприятий

Уникальная возможность совершить путешествие во времени представилась всем участникам бала «Открытие». Праздничный танцевальный вечер состоялся 16 декабря в Белгородской филармонии и был первым предновогодним мероприятием, приуроченных к празднику.

16 декабря участникам база представилась уникальная возможность совершить путешествие во времени.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Бал – это то, слово, которое у каждого ассоциируется с пышными платьями, галантными кавалерами, высокой музыкой и вельможами XVIII-XVIIIвека. Актуальны ли танцевальные вечера в XXI веке? Ответ очевиден: на паркет вышло множество пар всех возрастов. С некоторыми из них «Комсомолка» познакомилась чуть более недели назад на репетициях.

16 декабря участникам база представилась уникальная возможность совершить путешествие во времени.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Бал, как и было заявлено, состоял из двух отделений. Первое- классическое, его сопровождал оркестр «MezzoMusic». Второе – джазовое, участники бала зажигали под звуки Биг Бенда «Nocomment».

«Комсомолка» пообщалась с ребятами, которые впервые в жизни попробовали себя в качестве танцевальной пары. Дима и Дина выиграли билет на бал на «Ночи искусств» и получили множество положительных эмоций. «Мы не посещали репетиций, но под чутким руководством руководителя ансамбля танца Белгородской филармонии Александра Манжолы у нас многое получается. Здорово, что есть такие вечера, которые позволяют насладиться живой музыкой, погрузиться в ту эпоху» - делится впечатлениями девушка.

16 декабря участникам база представилась уникальная возможность совершить путешествие во времени.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

В зале можно было наблюдать не только пары, но и целые семьи. Папы по очереди танцуют то с дочками, то с мамой. Для девочек новогодний бал - настоящее погружение в сказку.

16 декабря участникам база представилась уникальная возможность совершить путешествие во времени.Фото: Дарья КЛОПОВСКАЯ

Более двух часов участники бала радовали зрителей и друг друга исполнением танцевальных композиций разных жанров. Многие танцоры отметили, что обязательно примут участие в бале следующего года. И, конечно, будут готовиться и посещать мастер-классы. Ведь танец – это так прекрасно!..