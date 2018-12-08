Белгородцы готовятся к новогоднему балу «Открытие»

Полонез, менуэт, полька-знакомство – это не просто слова из книг про балы XVIII-XIX века, это реальная программа первого отделения бала «Открытие», который состоится 16 декабря в Белгородской филармонии. Для новичков здесь проводятся еженедельные мастер-классы, чтобы обучить желающих искусству классического танца. «Комсомолка» побывала на репетиции и узнала, как же проходит подготовка к такому масштабному мероприятию.

Александр Манжола - руководитель ансамбля танца Белгородской филармонии рассказывает, что это уже второй новогодний бал, который пройдет в этих стенах. Александр проводит мастер-классы для пар, которые хотят принять участие в «Открытии». Секрет успеха в том, чтобы настроить участников, убедить их в том, что танцевать нужно в своё удовольствие и не переживать из-за ошибок, ведь они являются артистами и зрителями одновременно.

Фото: из группы ВКонтакте бал "Открытие".

Бал в XXI веке – это уникальная возможность погрузиться в эпоху барокко, классицизма, попробовать себя в разных танцевальных жанрах. Второе отделение новогоднего бала предназначено для любителей зажигательной музыки. Под звуки Биг-бэнда «No Comment», участники будут исполнять уже танцы XX века: танго, фокстрот, чарльстон и другие.

На репетиции занимаются пары разных возрастов: супруги, друзья, а кто-то познакомился прямо во время разучивания танцевальных «па».

Олеся и Илья впервые принимают участие в подобном мероприятии и раньше никогда танцами не занимались. С корреспондентом «Комсомолки» они поделились, что по началу относились скептически к репетициям и к своим возможностям, но теперь заинтересовались и рассматривают возможность принять участие в новогоднем балу в следующем году. Ребята отмечают, что уже нашли новых друзей и хобби.

Бал «Открытие» состоится 16 декабря в 16:00. Гостей ждут в смокингах и вечерних платьях. «Комсомолка» ни за что не пропустит возможность рассказать об этом событии и поделиться впечатлениями.