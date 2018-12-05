2018-12-05T17:27:40+03:00
Общество

«Мираторг» на 29% увеличил урожай зерновых и бобовых культур

Валовый сбор урожая на полях агрохолдинга в 2018 году составил 1,6 миллиона тонн
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Растениеводство является основой всей производственной цепочки агрохолдинга: собственное производство базового сырья, из которого в дальнейшем на комбикормовых заводах агрохолдинга изготавливаются комбикорма для животноводческих и птицеводческих дивизионов компании, позволяет полностью контролировать качество конечной продукции на всех этапах производства и положительно влияет на ее себестоимость.

Производство зерновых и бобовых культур компании сосредоточено в экологически чистых районах Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей. Основными возделываемыми культурами являются озимая пшеница, тритикале, соя, кукуруза. В 2018 году валовый сбор зерновых и бобовых превысил показатели прошлого года на 25 % и 54% соответственно.

Увеличение обусловлено как расширением посевных площадей, так и ростом урожайности. Для повышения урожайности и сохранения плодородия почв «Мираторг» активно применяет передовые технологии точного земледелия и бережного использования почвенных ресурсов, использует новейшую сельхозтехнику, а также натуральные органические удобрения, полученные на животноводческих площадках компании.

- «Мираторг» реализует долгосрочную программу по увеличению производства отечественного мяса высокого качества. Стратегической целью агрохолдинга на сегодняшний день является полная самообеспеченность сырьем для кормов животных, а это - 75% себестоимости мяса. Агрохолдинг планирует продолжить наращивать посевные площади, за счет возвращения в сельхозоборот залежных земель, а также продолжит инвестировать в повышение качества почвы, - прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.

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