Успешное инвестирование для прекрасных дам

Форум вызвал большой интерес у женской аудитории - в качестве спикеров на нём выступили авторитетные персоны из мира медиа и финансов, владельцы ярких бизнес-стартапов, талантливые креативные лидеры из различных отраслей. Лекции и мастер-классы были посвящены широкому кругу тем: от позитивной психологии до юридических советов по налаживанию работы собственного дела.

Финансовый директор АО «Открытие Брокер» Татьяна Делижанова выступила рассказала слушательницам, почему инвестировать должен каждый и что именно необходимо сделать новичку для достижения финансового успеха.

- Инвестиции в нашем понимании - это недвижимость, депозиты и вложения «в себя любимую». С точки зрения профессионала, последнее сложно называть инвестицией, а первые два требуют больших первоначальных вложений и обеспечивают при этом незначительную доходность, максимум на уровне инфляции. Стоит присмотреться к фондовому рынку, — заявила Татьяна Делижанова.

Спикер подробно остановилась на преимуществах и особенностях индивидуального инвестиционного счёта (ИИС), позволяющего при инвестировании получать налоговый вычет. Особое внимание Делижанова уделила тарифу «Ваш финансовый аналитик», с помощью которого клиенты «Открытие Брокер» имеют возможность самостоятельно торговать на фондовом рынке и получать аналитическую поддержку брокера.

В конце участниц форума ждал подарок от «Открытие Брокер» — промокод на бесплатное прохождение курса для начинающих трейдеров и инвесторов от учебного центра «Открытие Брокер». Кроме того, была проведена интеллектуальная мини-викторина, для победителей которой предусмотрены сертификаты на недельный отдых в ОАЭ, а также приглашение на бизнес-завтрак в компании генерального и финансового директоров компании.

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