«Открытие» наращивает темпы выдачи ипотечных кредитов

К основным тенденциям текущего года можно отнести высокий спрос на рефинансирование ипотечных кредитов, рост технологичности процессов оформления и развитие дистанционных сервисов по сделкам с недвижимостью. Заявку на любой вид кредита уже можно подать через сайт или с помощью мобильного приложения. Все меньшее количество документов требуется для оформления кредита.

На языке цифр – только в Воронежской области в октябре объем ипотечных кредитов от ПАО Банк «ФК Открытие» вдвое превысил весь объем выдач 3 квартала 2018 года. Средняя ставка, предложенная воронежцам, составляет 9,2% годовых: на первичном рынке жилья она начинается от 8,9%, на вторичном - от 9,3 %.

- Мы начали усиленно развивать ипотечное кредитование, открыли первый ипотечный модуль и увидели его востребованность, - прокомментировал результаты управляющий банковской группой «Открытие» в Воронеже Дмитрий Чебряков. - Для банка сегодня ипотека одно из приоритетных направлений розничного бизнеса. Она дает и стимул к развитию других продуктов: потребительского кредитования, страхования, способствует росту транзакций.