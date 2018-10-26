2018-10-26T11:23:42+03:00
Общество

Детский телеканал TiJi, фонд «Искусство, наука и спорт» и «Ростелеком» поддержат распространение контента с тифлокомментированием

Это позволит «смотреть» видео людям с нарушением зрения и незрячим
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3 ноября в 14:30 (время московское) детский телеканал TiJi покажет первый на российском телевидении мультфильм с тифлокомментированием – это когда на специальной дополнительной звуковой дорожке рассказывается о картинке, которая сейчас демонстрируется.

Проект «Час равных возможностей на TiJi» для незрячих детей состоится при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». С 2013 года Фонд реализует программу поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд». Программа направлена на развитие инновационных технологий реабилитации и социокультурной адаптации незрячих и слабовидящих людей.

Первым мультфильмом телеканала TiJi с тифлокомментированием станет «Пиратка и Капитан» – захватывающая история двух друзей, которых связывает веселый нрав и неутомимая тяга к приключениям. Всего зрителям удастся посмотреть 52 эпизода мультсериала с аудиодескрипцией.

- На сегодняшний день на российском медийном рынке существует большое количество детских телеканалов. TiJi всегда отличался неравнодушием и заботой о своих маленьких зрителях. По данным ВОС, в России около трехсот тысяч зарегистрированных незрячих людей, часть из которых дети. Они являются нашей аудиторией, и мы обязаны сделать так, чтобы контент телеканала TiJi был доступен каждому. В Европе аудиодескрипция уже давно не новинка и мы хотим, чтобы чтобы проект «Час равных возможностей на TiJi» заставил задуматься о необходимости внедрения аудиодорожки с тифлокомментарием на всех телеканалах, – комментирует представитель телеканала Бриллиантова Юлия.

После трансляции на телеканале TiJi мультфильм «Пиратка и Капитан» с тифлокомментированием будет доступен в «Видеопрокате» (VoD) услуги «Интерактивное ТВ» оператора «Ростелеком» – партнера проекта, который сделает контент общедоступным. «Интерактивное ТВ» смотрят в более чем 5 миллионах семей по всей России (это потенциальная аудитория из 14 млн зрителей). Посмотреть мультфильм можно абсолютно бесплатно и без рекламы. Он также будет доступен в мобильном приложении Wink и одноименном приложении в Smart TV Samsung.

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