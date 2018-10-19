2018-10-19T17:03:38+03:00
Экономика

«Открытие» запускает для предпринимателей образовательную платформу Open Academy

Благодаря реализованному подходу microlearning, обучение легко можно встроить в свой ежедневный график
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Open Aсademy создана для развития цифровых навыков предпринимателей и эффективного развития бизнеса. Одной из ключевых особенностей платформы является принципиально другой подход в образовании – предприниматели учатся у предпринимателей. Разработчики платформы отказались от таких форматов, как лекции, теоретические курсы и вебинары в пользу обсуждения реальных практик и обмена опытом.

Контент Open Aсademy подготовлен экспертами в области цифровых технологий и успешными предпринимателями. Среди них – создатель сети «Бэби клуб» Юрий Белонощенко, основатель сети детских кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, стратегический партнер Додо Пицца в Китае Дмитрий Прохорович и другие.

Пройти обучение на платформе может бесплатно каждый предприниматель или тот, кто хочет им стать. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте – academyopen.ru. На платформе регулярно обновляется контент и актуализируются кейсы.

- По данным исследований, в России большинство предпринимателей активно пользуются Интернетом в качестве поисковика и не используют цифровые каналы для развития бизнеса в полной мере. Банк «Открытие» предоставляет возможность учиться в формате «предприниматель-предпринимателю» у лучших компаний с реализованным опытом цифровой трансформации и масштабирования бизнеса, – отметила член правления ПАО Банк «ФК Открытие» Надия Черкасова.

Пользователи Open Academy могут изучать реальные бизнес-кейсы, обучать своих сотрудников и решать собственные задачи совместно с экспертами. Платформа позволяет выбирать удобные форматы обучения: видео- и аудиоподкасты, саммари бизнес-книг либо прохождение коротких онлайн-курсов по темам цифрового лидерства, управления трендами и развития команды. Благодаря реализованному подходу microlearning, обучение легко можно встроить в свой ежедневный график.

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