Белгородский филиал компании посетил генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-11T11:48:31+03:00

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С опытом эксплуатации высоковольтных питающих центров Игорь Маковский познакомился на примере подстанций 110 кВ «Борисовка» и «Зозули». ПС «Зозули» обеспечивает электроснабжение потребителей и предприятий Борисовского района, подстанция «Борисовка», введенная в эксплуатация в 1985 году, питает объекты АПК и более 17,9 тысяч жителей региона.

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов пояснил, что оба питающих центра телемеханизированы, оснащены комплексами микропроцессорных релейных защит и противоаварийной автоматики, которые в режиме реального времени контролируют все показатели работы подстанций и мгновенно реагируют на возникновение внештатных ситуаций. Оперативное управление осуществляется дистанционно из Центра управления сетями филиала.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Функционирование автоматизированных систем управления сетевым комплексом Игорь Маковский оценил, побывав в Центре управления сетями и на районном диспетчерском пункте Борисовского РЭС. Здесь же он осмотрел условия труда белгородских энергетиков, оснащенность РЭС спецтехникой, оборудованием, материалами и пообщался с коллективом предприятия.

Игорь Маковский отметил, что приоритетом работы электросетевого комплекса являются показатели надежности и качество электроснабжения потребителей. Комплексная автоматизация и цифровизация электрической сети позволит не только реагировать на нарушения, но и прогнозировать их. В настоящее время в МРСК Центра в соответствии с требованиями ПАО «Россети» уже началась разработка программы полномасштабного внедрения цифровых технологий и систем управления.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- В Белгородэнерго переход на высоконадежную интеллектуальную сеть уже начался. В ближайшей перспективе нам необходимо обеспечить стопроцентную наблюдаемость и управляемость электрических сетей 35-110 кВ, автоматизировать распределительную сеть 6-10 кВ, от которой запитано максимальное количество потребителей, внедрить многоуровневый интеллектуальный учет, чтобы выйти на качественно новый уровень электроснабжения региона, - подчеркнул Игорь Маковский.

Во второй день рабочей поездки руководитель компании посетил Белгородские электрические сети и крупнейшую подстанцию областного центра – ПС 110 кВ «Майская». Объект построен в 2009 году для обеспечения электроэнергией 26 тысяч жителей белгородской агломерации. В этом году реализован пилотный проект по переводу технологического управления питающим центром непосредственно на Курское РДУ, а также внедрена система автоматизированного выполнения бланков переключений по и выводу оборудования в ремонт, и вводу в работу, что экономит трудозатраты персонала.

Итогом поездки станет разработка долгосрочной программы развития электросетевого комплекса региона и утверждение планов на ближайшую перспективу.