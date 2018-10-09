В Белгородэнерго состоялось заседание Молодежного научно-технического совета

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-09T10:55:35+03:00

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Заседание Молодежного научно-технического совета с участием студентов института энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им В.Г. Шухова прошло в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. С ребятами встретились начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления Владимир Недосеков и начальник управления технологического развития Павел Косов. Энергетики обсудили с будущими инженерами основные направления развития электросетевого комплекса, связанные с цифровизацией сети, рассмотрели типовые и перспективные организационно-технические решения.

По словам Павла Косова, перед электросетевыми компаниями стоит задача полномасштабного перехода на высоконадежную интеллектуальную сеть и максимальную автоматизацию бизнес-процессов. В Белгородэнерго такой переход уже начался с автоматизации средств технического управления подстанциями и идет по пути 100-процентной наблюдаемости и управляемости электрических сетей 35-110 кВ, автоматизации распределительной сети 6-10 кВ, внедрения интеллектуального учета на всех уровнях.

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Студентов заинтересовала тема цифровизации и связанные с ней перспективы развития отрасли. Многие захотели прийти в структурные подразделения филиала на практику, с перспективой подготовки и защиты научно-исследовательских проектов.

- Ключевая цель данного совета – привлечение молодежи к решению актуальных производственных задач, которых на данном этапе достаточно много. Мы рассчитываем, что Молодежный научно-технический совет станет источником дополнительных компетенций и пополнит филиал перспективными специалистами. А для студентов – это отличный опыт направления своих идей в практическое русло, - отметил Владимир Недосеков.