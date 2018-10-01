В Белгороде в суде оспаривают размер аренды Центрального парка

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-01T16:21:00+03:00

Арендная плата для компании «Геопарк» с 1 января 2015 года за один из земельных участков возросла сразу практически в 3 000 раз

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В 2000 году белгородский предприниматель Александр Каракулов, в то время – руководитель ЗАО «Выбор» (сеть магазинов «Метелица»), при поддержке губернатора Евгения Савченко, взял у муниципалитета в аренду Центральный парк культуры и отдыха. В первые два года было восстановлено большинство аллей и все коммуникации, появились новые аттракционы, Детский городок, заработали сезонные кафе, были установлены новые скамейки и светильники. В 2007 году парк занял первое место на всероссийском конкурсе среди 38 парков России и стран СНГ.

В настоящее время, по словам Александра Каракулова, в аренде у его компании «Геопарк» на территории Центрального парка находятся четыре земельных участка, на которых расположены аттракционы, скейт-парк «Крылья», детский центр «Тропикано» с различными кадастровыми номерами. 27 июня 2013 года постановлением администрации города Белгорода № 146 все эти участки и Центральный парк в целом внесены к особо охраняемым территориям местного значения.

В 2014 году воронежская компания «Земельные ресурсы» произвела оценку кадастровой стоимости этих участков по заказу городской администрации. В итоге, один из участков площадью 61 518 квадратных метров, на котором расположены аттракционы, роллердром, аллеи и газоны был отнесен к восьмой группе видов разрешенного использования, то есть «земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения».

На основании этого кадастровая стоимость данного участка, от размера которой зависит арендная плата, была определена в сумму более 80 млн рублей. Как отмечает Александр Каракулов в своем открытом письме главе городской администрации, которое было опубликовано в начале декабря прошлого года, с 1 января 2015 года городской администрацией в одностороннем порядке был увеличен размер годовой арендной платы за пользование земельным участком парка по Договору №48 в 2 919 раз – с 415 до 1 212 252 рублей.

- Учитывая, что ООО «Геопарк» ежегодно расходует на благоустройство арендуемой - по большей части общественной - территории, освещение, уборку, охрану и так далее 15-18 миллионов рублей, такое увеличение арендной платы выглядит нелогичным и явно не способствует развитию парка. По моему мнению, которое поддержал Департамент имущественных и земельных отношений администрации области, при определении кадастровой стоимости земельного участка была допущена ошибка, повлекшая такой значительный рост арендной платы, - отмечает предприниматель.

В итоге, за компанией «Геопарк» образовалась задолженность по оплате аренды с 2015 по 2017 годы. Администрация города предъявила иск в Арбитражный суд с требованием не только погасить задолженность и пеню, но и расторгнуть договор аренды.

10 июля этого года предприниматель подал исковое заявление в Белгородский областной суд о недостоверности сведений об отнесении арендуемого ООО «Геопарк» участка парка к зоне рекреаций. Ответчиком выступает администрация города Белгорода. 7 сентября состоялось первое заседание по этому делу, по итогам которого решение не было принято. 27 сентября состоялось второе заседание.

По мнению истца, земельный участок, являющийся предметом судебного рассмотрения, должен был по результатам кадастровой оценки определен не к восьмой группе видов разрешенного использования (зоны рекреаций), а к 14 – «земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами». В этом случае бы кадастровая стоимость данного участка составила бы сумму более 27 тысяч рублей, как это и было ранее, до 1 января 2014 года.

В ответ на это, представитель ответчика – городской администрации, отметил, что по сложившейся методологической практике кадастровый оценщик, увидев признаки двух групп разрешенного использования, отнес этот участок к наибольшей по кадастровой стоимости.

Также представители горадминистрации отмечают, что фактическое использование этого земельного участка не соответствует определению «особо охраняемые территории», так как там размещены аттракционы. В свою очередь, представители истца ознакомили суд с выписками из Единого государственного реестра по 197 земельным участкам в Белгороде, схожими по характеристикам фактического использования, но отнесенные кадастром к 14 группе, как, например, участки, на которых находятся детский парк «Котофей», Зоопарк и «Динопарк» в Сосновке, Пикник-парк, где также оказываются различные платные услуги. Все эти территории, независимо от того, написано это в документах или нет, являются рекреационными территориями, как и большинство из 197 особо охраняемых участков в Белгороде. Следуя логике горадминистрации, на эти участки тоже нужно поднимать кадастровую стоимость, а не только ООО «Геопарк». Что, кстати, самым позитивным образом скажется на пополнении городского бюджета.

Также представители «Геопарка» обратили внимание на то, что статус «особо охраняемые территории» был закреплен за этим участком постановлением горадминстрации № 146. В ответ на это, представители мэрии объяснили, что это было сделано для того, чтобы оградить эти участки от использования их в других целях: жилищного и промышленного строительства и другой хозяйственной деятельности. Что, кстати, не помешало самой администрации изменить границы Центрального парка и разрешить строительство многоэтажных жилых домов и развлекательного комплекса. Также они приводят один из пунктов этого же постановления, в котором все пять земельных участков отведены в категорию «территория рекреационного назначения».

В итоге, заслушав все доводы сторон, председательствующий судья высказался о необходимости предоставить суду сведения о тех зданиях и сооружениях, которые как по мнению истца, так и ответчика, находятся или не находятся на этом земельном участке. Следующее судебное заседание по этому делу намечено на 5 октября.