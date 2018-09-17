В Белгороде прошел форум информационных технологий «БИФ-2018»

СЕГОДНЯ 14:25 2018-09-17T14:25:29+03:00

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«Ростелеком» выступил генеральным партнером II Межрегионального форума информационных технологий «БИФ-2018» в Белгороде. В этом году мероприятие посетили больше тысячи участников: предприниматели, IT-специалисты, фрилансеры, блогеры, студенты и все, кто заинтересован в развитии IT-среды региона.

Образовательная программа форума проходила по пяти направлениям: девелопмент, цифровой и контент-маркетинг, дизайн, менеджмент и «умный город». На секции Smart City Day 2018 представители органов власти, государственного сектора экономики и частного бизнеса обсудили перспективы развития транспортной инфраструктуры, образования, здравоохранения и культуры в системе цифровой экономики. «Ростелеком» на этой площадке познакомил участников форума с программным решением диспетчеризации санитарного автотранспорта.

- На «БИФ-2018» мы представили «умные решения для самых разных сфер. Все они обеспечивают комфортную и безопасную жизнь. И один из примеров таких «умных решений» от «Ростелекома» – диспетчеризация санитарного автотранспорта. Его внедрение позволяет значительно повысить качество работы станций скорой помощи, сократить время приема вызова, ускорить прибытие к месту назначения, а значит - своевременно оказать помощь больному. Диспетчеры смогут в режиме реального времени наблюдать за работой мобильных бригад, определять самую близкую к месту вызова «скорую» и направлять ее к пациенту, - рассказал Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

На выставочном стенде «Ростелекома» в течение всего дня проходили презентации «умных технологий». Специалисты компании знакомили участников форума с возможностями платформы «Умный город» и демонстрировали инновационную услугу «Дистанционное зондирование территорий с применением беспилотных летательных аппаратов». Посетители стенда узнали, как выполняется аэрофотосъемка, создаются крупномасштабные ортофотопланы, матрицы высот и 3D-модели местности.

Беспилотники можно использовать в градостроительстве и землеустройстве, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, дорожно-транспортной сети, экологическом мониторинге и для популяризации внутреннего туризма. С помощью беспилотных аппаратов предприятия могут проводить мониторинг лесов и рек, инвентаризацию сельхозугодий, создавать электронные карты и топографические планы. «Ростелеком» успешно реализовал ряд проектов с применением летательных комплексов и гарантирует эффективность и надежность предоставляемой услуги.

Фото: Марина Иванова.