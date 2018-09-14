2018-09-14T16:01:19+03:00
Общество

Технологическое присоединение к сети газораспределения

Белгородчина – один из лидеров страны по числу новых объектов ИЖС
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Естественно, что дома необходимо подключить к сети газораспределения. Это и называется технологическим присоединением - услугой по газификации объектов, состоящая из организационных и технических действий по врезке и пуску газа. После этой процедуры вас можно смело называть полноценным потребителем.

Существует сеть газораспределения – комплекс наружных газопроводов, сооружений и устройств. А на территории владений абонента действует сеть газопотребления – в жилых домах это газорегуляторный шкаф, внутридомовые трубы, шланги и устройства, позволяющие регулировать подачу газа. Частью ее являются счётчик, плита, водонагреватель и котёл.

Обе сети разделяются границей земельного участка потребителя, которая и является, по сути, разграничителем ответственности сторон.

Что касается размера оплаты за ТП, то он ежегодно утверждается Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области. В нынешнем году суммы такие:

- использование газа в некоммерческой деятельности, расход до 5 м3/час, проектное давление до 0,3 МПа, расстояние от сети газораспределения до газоиспользующего оборудования до 200 метров - 36 000 рублей;

- использование в коммерческой деятельности, расход до 15 м3/час при тех же параметрах давления и расстоянии - 55 000 рублей;

- использование в коммерческой деятельности, расход до 500 м3/час, проектное давление до 0,6 МПа - расчет по стандартизированным тарифным ставкам;

- объекты капитального строительства, расход более 500 м3/час, проектное давление более 0,6 МПа – расчет по индивидуальному проекту.

Сроки и размер внесения платы осуществляется по схеме, определенной законом. Подробности - на сайте АО «Газпром газораспределение Белгород».

Изучаем и запоминаем: простая схема, иллюстрирующая сложный технический процесс.

Изучаем и запоминаем: простая схема, иллюстрирующая сложный технический процесс.

Есть контакт!

Итак, начинаем процесс технологического присоединения. Какова последовательность действий?

1. Подаем заявку в газораспределительную организацию. В Белгороде – это Центр обслуживания клиентов (пер. 5-й Заводской, д. 38). В других населенных пунктах области - обращаемся в районную газовую службу по месту жительства.

2. Заключаем договор. АО «Газпром газораспределение Белгород» обязано предоставить вам его проект в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявки и в течение еще 10-ти - вы должны его подписать. Готовьте сани заранее: согласно постановлению Правительства РФ, на оказание услуги ТП отводится срок от 9 месяцев с момента подписания договора.

3. Делаем проект. Их два: на строительство газораспределительных сетей до границы земельного участка и уже в его пределах до газоиспользующего оборудования.

Газовики приступают к сбору и разработке исходно-разрешительной и проектно-сметной документации, получению разрешения на строительство. Мы же готовим свою собственность. Важно, что помимо четко определенного места установки счётчика, к моменту завершения строительства сети газораспределения, должна быть готова и сеть газопотребления. Эти работы могут выполнить как АО «Газпром газораспределение Белгород», так и любая специализированная организация.

4. Проходим инструктаж по безопасности, заключаем договоры на техническое обслуживание и на поставку газа. Все формы документов - на сайте компании в разделе «Потребителям».

Важно помнить, что проект сетей газопотребления и три договора передаются в архив АО «Газпром газораспределение Белгород» на постоянное хранение.

5. Пускаем газ! Ваше присутствие в этот момент является обязательным: пуск фиксируется в специальной ведомости, с которой нужно обратиться в компанию для опломбировки прибора учёта газа.

6. Пользуемся газом, не забывая передавать показания прибора учета и производить оплату за голубое топливо.

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