2018-08-20T12:25:01+03:00
Общество

Белгородцы могут оплатить штрафы за парковку через Госуслуги

Проект инициирован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
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..Фото: "КП" Архив
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Жители Белгорода в режиме онлайн могут оплачивать региональные штрафы за нарушение правил автопарковки - исполнителем работ выступил «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора РТЛабс. Они же обеспечивают безопасность, выполняют работы по эксплуатации и развитию платежной системы.

Для оплаты начисления нужно авторизоваться на сайте Госуслуг, затем выбрать раздел «Автоштрафы», указать данные автомобиля или водителя. Штрафы за нарушение правил автопарковки, выставляемые региональными ведомствами, отображаются во вкладке «Другие штрафы».

Можно посмотреть информацию о дате вынесения постановления, порядке обжалования штрафа и оплатить несколько штрафов одной транзакцией. Оплата возможна с помощью банковских карт международных платежных систем, картами «МИР», со счета мобильного телефона и электронными кошельками.

С момента запуска нового сервиса уже совершено более 200 тысяч платежей на сумму свыше 400 млн рублей. Только за июль проведено порядка 35 тысяч транзакций на сумму, превышающую 80 миллионов.

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