БГТУ имени В.Г.Шухова набирает кадры

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-13T16:17:31+03:00

Опорный университет региона приглашает к участию в конкурсе на замещение вакантных должностей «Профессор»

Изменить размер текста: A A

Минобрнауки России Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова)

10 августа 2018 года объявил Конкурс профессорско-преподавательского состава на замещение вакантных должностей:

профессоров покафедрам:

- физического воспитания и спорта – 1 ставка;

- автомобильных и железных дорог – 1 ставка;

- высшей математики – 1 ставка;

- экономики и организации производства – 1 ставка;

- социологии и управления – 1 ставка;

- маркетинга – 1 ставка;

- менеджмента и внешнеэкономической деятельности – 1 ставка;

- теории и методологии науки – 0,5 ставки;

- защиты в чрезвычайных ситуациях – 0,75 ставки;

- программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем – 1 ставка;

- технической кибернетики -1 ставка;

- информационных технологий – 1 ставка;

- физики – 1 ставка;

- энергетики теплотехнологии – 1 ставка;

- электроэнергетики и автоматики – 1 ставка;

- архитектуры и градостроительства – 1 ставка;

- городского кадастра и инженерных изысканий -1 ставка;

- дизайна архитектурной среды – 1 ставка;

- архитектурных конструкций -1 ставка;

- материаловедения и технологии материалов – 0,5 ставки;

- строительства и городского хозяйства – 1 ставка;

- экспертизы и управления недвижимостью -1 ставка.

Документы направлять по адресу: 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46, БГТУ им. В.Г. Шухова.

Заявления, копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами, принимаются по 28 сентября 2018 года в 229 ГУК (тел. 55-00-82).

Лица, впервые участвующие в конкурсе, предоставляют в управление кадров заявление на имя ректора с приложением следующих документов:

Избрание будет проходить 31 октября 2018 года в зале заседаний ученого совета – № 303 корпуса центра высоких технологий.

С избранными претендентами заключается трудовой договор.