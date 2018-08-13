БГТУ имени В.Г.Шухова набирает кадры
Минобрнауки России Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова)
10 августа 2018 года объявил Конкурс профессорско-преподавательского состава на замещение вакантных должностей:
профессоров покафедрам:
- физического воспитания и спорта – 1 ставка;
- автомобильных и железных дорог – 1 ставка;
- высшей математики – 1 ставка;
- экономики и организации производства – 1 ставка;
- социологии и управления – 1 ставка;
- маркетинга – 1 ставка;
- менеджмента и внешнеэкономической деятельности – 1 ставка;
- теории и методологии науки – 0,5 ставки;
- защиты в чрезвычайных ситуациях – 0,75 ставки;
- программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем – 1 ставка;
- технической кибернетики -1 ставка;
- информационных технологий – 1 ставка;
- физики – 1 ставка;
- энергетики теплотехнологии – 1 ставка;
- электроэнергетики и автоматики – 1 ставка;
- архитектуры и градостроительства – 1 ставка;
- городского кадастра и инженерных изысканий -1 ставка;
- дизайна архитектурной среды – 1 ставка;
- архитектурных конструкций -1 ставка;
- материаловедения и технологии материалов – 0,5 ставки;
- строительства и городского хозяйства – 1 ставка;
- экспертизы и управления недвижимостью -1 ставка.
Документы направлять по адресу: 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46, БГТУ им. В.Г. Шухова.
Заявления, копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами, принимаются по 28 сентября 2018 года в 229 ГУК (тел. 55-00-82).
Лица, впервые участвующие в конкурсе, предоставляют в управление кадров заявление на имя ректора с приложением следующих документов:
Избрание будет проходить 31 октября 2018 года в зале заседаний ученого совета – № 303 корпуса центра высоких технологий.
С избранными претендентами заключается трудовой договор.
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