Белгородские энергетики проанализировали уличные светильники на энергоэффективность

3 Авг. 16:50 2018-08-03T16:54:11+03:00

В регионе давно отказались от использования в наружном освещении малоэффективных и неэкологичных приборов

Изменить размер текста: A A

Постановление Правительства РФ от 10.11.2017 N 1356, о новых требованиях к энергетической эффективности и эксплуатационным характеристикам ламп и светильников вступило в силу с 1 июля. В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» проанализировали парк осветительных приборов наружного освещения на предмет соответствия законодательству.

В первую очередь, новые требования относятся к производителям ламп и светильников, к применению их в ЖКХ, бюджетной сфере, на предприятиях и в организациях. В постановлении обозначено два этапа. На первом, который продлится до 31 декабря 2019 года, нужно добиться соответствия осветительных устройств новым требованиям к энергетической эффективности и эксплуатационным характеристикам. На втором, с 1 января 2020 года, значительно снизить уровень потерь активной мощности светильников. По мнению специалистов, это позволит добиться значительного снижения энергопотребления приборов освещения.

.

В Белгородской области давно отказались от использования в наружном освещении малоэффективных и неэкологичных светильников. На первое июля 2018 года количество светоточек в зоне обслуживания Белгородэнерго составило 202,2 тыс. штук. Все 100% относятся к категории энергоэффективных. Значительную долю (182,6 тыс.) составляют светильники с натриевыми лампами высокого давления (ДНаТ) мощностью от 70 до 400 Вт и светоотдачей от 80 до 120 лм/Вт, что соответствует обозначенным в Постановлении Правительства параметрам. Кроме того, лампы ДНаТ экономичные и долго служат.

Также в регионе используются светодиодные светильники (2,4 тыс.), светильники с люминесцентными (1,3 тыс.) и индукционными лампами (128 шт.). Параметры их светоотдачи и другие технические характеристики также соответствуют требованиям закона.

По словам специалистов Белгородэнерго, переход на современные технологии в наружном освещении региона позволил значительно снизить уровень энергопотребления. Сейчас оно полностью укладывается в обозначенные законом параметры. К 2020 году планируется привлечение дополнительных мероприятий по повышению энергоэффективности.