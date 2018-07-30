Белгородэнерго за полгода выполнило порядка 3000 договоров техприсоединения

30 Июль 17:00 2018-07-30T17:18:41+03:00

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В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» подвели итоги первого полугодия по технологическому присоединению (ТП) потребителей. За 6 месяцев выполнено 2 877 договоров общей мощностью 70,372 МВт (без временного ТП). К электрическим сетям подключено 2 346 физических лиц (32,098 МВт) и более 531 юридического лица (38,274 МВт, без временного ТП), в том числе 59 социальных объектов.

Специалисты филиала обеспечили электроэнергией 22 крупных предприятия промышленности, социальных учреждений и объектов жизнеобеспечения в области.

На особом контроле у филиала электроснабжение объектов малого бизнеса.

Подключение осуществляется в максимально сжатые сроки в соответствии с условиями договора. Средняя продолжительность выполнения договора ТП льготной категории мощностью до 15 кВт включительно составляет 53 дня, свыше 15 и до 150 кВт (включительно) – 73 дня. Крупные инфраструктурные объекты, как правило, обеспечиваются основным и резервным источниками питания. Это предотвратит малейшие перерывы в электроснабжении оборудования и систем на объекте.

Электроснабжение объектов малого бизнеса заявленной мощностью до 150 кВт – на особом контроле у филиала. Для них предусмотрен упрощенный порядок ТП. Расчет платы производится по льготным ставкам, утвержденным Комиссией по госрегулированию цен и тарифов в Белгородской области.

Постановлением Правительства № 1661 в январе этого года были утверждены сроки предоставления документации при осуществлении процедуры ТП. Теперь проект договора сетевая организация направляет потребителю в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки на техприсоединение (ранее было 30 дней). Если заявка не соответствует требованиям законодательства, филиал в течение 3 рабочих дней (ранее было 6) направляет уведомление о необходимости предоставления недостающих сведений. При этом заявитель должен в течение 20 рабочих дней предоставить сетевой организации недостающие материалы, иначе заявка будет аннулирована (ранее срок предоставления недостающих материалов не оговаривался).

Подать заявку на технологическое присоединение к сетям и оплатить услугу можно как очно в офисах обслуживания потребителей, так и на сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в личном кабинете клиента. Здесь же с помощью интерактивной карты перспективного резерва мощности можно определить наличие свободных мощностей в том или ином районе области и рассчитать примерную стоимость услуги.