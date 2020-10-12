Белгородские сотрудники «Мираторга» приняли участие в «Поле чудес»

В специальном выпуске шоу «Поле Чудес» попробовали свои силы самые эрудированные специалисты «Мираторга» из Белгородской, Курской, Калининградской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

«Мираторг» уже 25 лет производит для россиян высококачественные продукты, которые собирают всю семью за одним столом. Агрохолдинг продолжает развитие, создает новые рабочие места с достойной зарплатой и перспективой профессионального и карьерного роста.

Девиз компании «Мы – одна страна» полностью отражается в убеждении, что главным активом холдинга являются сотрудники «Мираторга». Агрономы, инженеры, механизаторы, слесари, обвальщики, операторы производственных площадок, ветеринарные врачи – люди, благодаря которым компания стала лидером агропромышленного сектора страны.

В преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сотрудникам предприятия агрохолдинг сделал необычный подарок - участие во всеми любимой телепередаче. В специальном выпуске шоу «Поле Чудес» попробовали свои силы самые эрудированные специалисты «Мираторга» из Белгородской, Курской, Калининградской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Три тройки игроков соревновались между собой не только за главный приз игры — автомобиль, но и в оригинальности выступлений музыкальных коллективов и привезенных на программу презентов, которыми может похвастаться родной край. Помимо талантливых коллег, приехавших поддержать игроков песней и танцем, на сцене «Поля Чудес» выступили не менее талантливые дети сотрудников — и сольные номера, и танец в исполнении детского коллектива «Бусинки» из корпоративного детского сада «Уютный» были приняты на «ура». В числе же традиционных необычных подарков Леониду Якубовичу — и тележка свежих овощей с полей «Мираторга» из Тульской области, и годовой запас кормов для его пушистых питомцев, и даже двухнедельный поросенок, который, по просьбе ведущего, теперь назван Аркадьичем.

Ирина Рязанова: "«Поле чудес» в этом году исполняется 30 лет и для меня поучаствовать в ней являлось детской мечтой, и она сбылась!"

Белгородское подразделение агрохолдинга представили двое сотрудников — руководитель цеха механизации Сергей Голиусов и старший ветеринарный врач Ирина Рязанова. Все игроки получили ценные подарки и море положительных впечатлений. Интересные вопросы ведущего, приветы близким на камеру и живая атмосфера всеобщего праздника стали отличным подарком всем сотрудникам агрохолдинга «Мираторг».

- Впечатления от игры превзошли все ожидания, благодаря дружному и сплоченному коллективу телешоу не было напряжения и отрицательных эмоций, программе «Поле чудес» в этом году исполняется 30 лет и для меня поучаствовать в ней являлось детской мечтой, и она сбылась! — поделилась Ирина Рязанова.

- Каждый год в канун профессионального праздника агрохолдинг выделяет лучших сотрудников и благодарит их за добросовестный труд. В этом году из-за эпидемиологической обстановки у нас нет возможности отметить профессиональный праздник традиционно. Но мы нашли решение, как собрать сотрудников вместе: на телевизионном «поле», за просмотром народной передачи «Поле Чудес», - прокомментировали в пресс-службе «Мираторга».

Если вы пропустили эфир спецвыпуска по телевизору, то можете посмотреть запись телепередачи «Поле Чудес» на официальном канале в YouTube.