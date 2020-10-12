В Воронежской области аграрии получают компенсационные выплаты за установку оросительных систем

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Мелиорация земель является одним из важнейших условий развития сельскохозяйственного производства. Но после распада Советского Союза системные наработки в этой сфере постепенно были утрачены. По некоторым данным, в России за годы реформ из сельхозоборота выбыло и было переведено в немелиорированные земли около 3 млн га орошаемых и осушенных земель, в регионах пришла в негодность значительная часть поливной техники и мелиоративных систем.

Восстановительные процессы в стране начались со стартом федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года».

Дополнительный импульс к развитию системы орошаемого земледелия Воронежская область получила с приходом в регион экс-губернатора Алексея Гордеева. По его поручению в 2011 году была разработана и принята долгосрочная региональная программа «Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель Воронежской области на период до 2020 года».

Основная цель региональной программы была обозначена четко: обеспечение продовольственной безопасности области в любой по климатическим условиям год. Как было отмечено в паспорте программы, Воронежская область при всем ее природном богатстве плодородными черноземами, является достаточно засушливым регионом. Здесь в зоне недостаточного увлажнения находятся 20 районов области, а в зоне сухого земледелия – 12 районов. Практически ежегодно отмечаются засухи и суховеи, каждый третий год они бывают интенсивными.

По подсчетам экспертов, внедрение систем орошения позволяет минимум в три-четыре раза увеличить среднюю урожайность кормовых технических культур, овощей и фруктов.

Размер субсидий, выплаченных аграриям в качестве компенсации за реконструкцию, строительство поливных систем и объектов мелиорации уже составил 1 млрд 322 млн рублей.

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– Реализация программы позволила увидеть, что хозяйства, где налажено орошение, могут сами прогнозировать урожайность, планировать уборочные работы и хранение продукции, более уверенно просчитывать логистические схемы. А это, в свою очередь, позволяет снижать себестоимость продукции при росте рентабельности и прибыли агарных предприятий, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Принцип предоставления субсидии носит заявительный характер. В этом году от воронежских аграриев поступило 20 заявок. Размер компенсации может покрыть до 60% от затрат на внедрение высокотехнологичного орошения.