В Белгороде разгорается скандал вокруг памятника Владимиру Ленину

Фото со страницы ВКонтакте Юрия Галдуна.

Под прицел городской мэрии памятник Ленину, установленный еще в советский период на главной аллее Центрального парка Белгорода, попал еще нынешним летом. Тогда, во время проведения на центральной аллее работ по эксгумации останков немецких солдат, похороненных здесь во время Великой Отечественной, памятник Ленину частично был разрушен. Рука вождя, лежащая у подножия монумента, как и сам изувеченный памятник, моментально попали в соцсети, где живо обсуждалось, что же будет дальше. И тогда же, мэр Юрий Галдун публично заверил, в том числе и на своей странице в соцсети, что Ленина «вернет в лучшем виде», как только закончатся ремонтные работы. Скульптуру сняли, запаковали в полотно и вывезли. И вот на днях вновь разразился скандал, на этот раз грозящий самому мэру. А вызвал его очередной пост в соцсетях, где градоначальник сетовал, что не сможет вернуть памятник.

Молодежь устроила у стен мэрии Белгорода читку работ Ленина. Фото из архива Игоря Цевменко.

Обещанное, как известно, нужно выполнять. Тем более, если это было сказано публично высоким чиновником. Об этом мэру решил напомнить депутат городского Совета Белгорода Игорь Цевменко, который вместе с другими молодыми людьми у здания мэрии устроил публичные чтения работ Ленина. Такого поворота, по-видимому, мэр не ожидал и разразился грубым, и это мягко сказано, очередным постом в соцсетии, в ультимативной форме предложив забрать памятник. В противном случае мэр пригрозил скульптуру в скором времени утилизировать.

На месте памятника коммунисты Белгорода на днях устроили акцию протеста против сноса памятника. Фото из архива Екатерины Долговой.

Последовали акции коммунистов, посыпались письма в адрес мэра. В защиту истории, памятника Ленину выступил депутат Государственной Думы от Белгорода Сергей Гаврилов, назвав действия белгородских чиновников русофобскими. Он подчеркнул:

– Уничтожение памятников Ленину – это антигосударственная позиция и оскорблениегосударства, высказанная с особым цинизмом. В сложившейся ситуации должны разобраться правоохранительные органы. Россия является правопреемницей СССР, а Ленин – основатель советского государства.

В откровенной «бандеровщине» обвинил мэра глава КПРФ Геннадий Зюганов. Выступая перед журналистами во время пресс-конференции, лидер коммунистов отметил:

- Наш министр иностранных дел удивляется, почему это (осквернение памятников) происходит в Польше или Прибалтике. Что удивляться, когда сидит в Белгороде мэр и сносит памятник Ленина, и делает вид, что ничего не произошло».

Когда у скульптуры летом отпала рука, ее обернули в белую ткань, а затем увезли, пообещав сохранить. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Но мэр продолжает еще и общаться в соцсетях, настаивая на правоте своих действий. На этот раз, ссылаясь на одно из белгородских СМИ. Комментарий мэра к публикации, где действия главы города оправдывают экономической целесобразностью, более, чем лаконичный, всего одна фраза: "Лучше не скажешь".

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