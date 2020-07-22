Из Центрального парка Белгорода исчез памятник Ленину

22 Июль 2020 2020-07-22T12:10:12+03:00

После того, как у скульптуры отвалилась рука, ее упаковали в защитную пленку. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

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В Белгороде из Центрального парка исчезла скульптура Ленина вместе с постаментом. Как рассказали горожане, еще утром 21 июля были установлены леса, а затем памятник демонтировали. Сегодня на месте скульптуры Ильичу красуется груда кирпичей.

Большая часть центральной аллеи парка также претерпела изменения — с нее сняли покрытие, всю зону перекрыли.

Напомним, что вокруг памятника Ленина, когда начались работы по эксгумации останков немецких захоронений на центральной аллее, развернулась широкая дискуссия. Она вспыхнула с новой силой, когда во время работ у скульптуры отвалилась рука. Но мэр Юлий Галдун публично заверил белгородцев, что после окончания всех работ памятник вернут в лучшем виде.

ИСТОЧНИК KP.RU